SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola está aquecido no futebol brasileiro, com diversos times negociando a compra e a venda de jogadores. Há, no entanto, atletas conhecidos que estão sem clube. Sem contrato, eles são considerados livres e podem assinar de graça com qualquer equipe.

QUEM ESTÁ LIVRE?

Douglas Costa, 33 anos

Ex-Bayern, Juventus e Grêmio, o ponta teve vínculo encerrado com o Los Angeles Galaxy em outubro. Na época, ele chegou a manifestar o desejo de voltar a jogar na Itália, mas ainda segue livre.

Rodrigo Caio, 30 anos. O zagueiro, que acumulou lesões nos últimos anos, deixou o Flamengo no fim do ano passado e procura uma nova equipe.

Alex Teixeira, 34 anos

O meia não teve seu contrato renovado com o Vasco após uma trajetória que durou quase duas temporadas completas.

Alexandre Pato, 34 anos

O jogador não conseguiu se firmar em sua segunda passagem pelo São Paulo e se despediu, na virada do ano, sem deixar saudades.

Wellington Nem, 31 anos

Ele fez parte da campanha que culminou no título do Vitória na Série B, mas não renovou seu vínculo e é mais um atleta livre no mercado da bola.

Arturo Vidal, 36 anos

Ex-Flamengo, o chileno atuou no Athletico nos últimos meses e, com uma lesão no joelho, ficou fora dos planos paranaenses para 2024.

Bruno Peres, 33 anos

Outro que deixou o Athletico recentemente foi o lateral-direito, que acumula passagens por times como Santos, São Paulo e Roma.

Mateus Claus, 29 anos

O goleiro chegou a atuar na titularidade da meta do Bahia durante 2023, mas não estendeu seu contrato e procura um novo clube para defender.

Dalbert, 30 anos

O lateral-esquerdo não encantou o Inter e, nas últimas semanas, chegou a ser sondado pelo Santos, mas as conversas não evoluíram.

Everaldo, 29 anos

Ex-Corinthians, ele viu o América-MG rescindir seu contrato ainda no começo de dezembro após o jogador publicar uma foto sinalizando férias antes do término do Campeonato Brasileiro.

Abel Hernández, 33 anos

O uruguaio deixou o Peñarol na semana passada após marcar 20 gols em 43 jogos no ano passado. No Brasil, Abel já atuou pelo Inter e pelo Fluminense.