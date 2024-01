SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians assumiu postura ativa nesta janela de transferências, trouxe reforços para várias posições e sonha com um atacante de renome para ser a cereja do bolo da reformulação para 2024.

ELENCO ATUALIZADO

A nova diretoria do Corinthians já contratou jogadores para a zaga, para as laterais e para o meio de campo. Os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro foram anunciados, enquanto o zagueiro Félix Torres é esperado em São Paulo para ser oficializado, e Gustavo Henrique, ex-Fla e Santos, está encaminhado.

O presidente Augusto Melo ultrapassou a metade das contratações previstas para a temporada. O clube estipulou como meta reforçar o elenco com cerca de dez nomes, após ter liberado medalhões e outros atletas.

Apenas a posição de goleiro não deve ter mudanças. Com Cássio e Carlos Miguel, o Alvinegro paulista entende que tem a melhor dupla do país no setor.

A vinda de um atacante de nível internacional se tornou a bola da vez no Corinthians. Após o insucesso em contratar Gabigol, o clube do Parque São Jorge mira Luiz Henrique, do Bétis, e Rafael Borré, do Werder Bremen. O intuito é ter um ponta "desequilibrante", no primeiro caso, e trazer um centroavante para competir internamente com Yuri Alberto, no segundo.

MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO

Outras negociações também estão no radar. O Corinthians tenta o meio-campista Caio Alexandre, do Fortaleza, e se viu diante de uma "novela" com Erick, do Athletico-PR. O atacante camaronês Aboubakar foi oferecido, mas o clube adota cautela com os intermediários.

Mano Menezes ainda conta com um "reforço caseiro". A venda de Gabriel Moscardo ao PSG foi redesenhada após a necessidade de cirurgia no pé do jogador, e a promessa de 18 anos deve assinar um pré-contrato com o time francês e ficar no Brasil até junho.