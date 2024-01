SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pep Guardiola, treinador do Manchester City, disse que Rogério Ceni é uma "verdadeira lenda" do futebol.

Guardiola disse que foi uma honra conhecer Rogério Ceni. O atual técnico do Bahia está com o elenco tricolor no CT do Manchester City, na Inglaterra.

O comandante espanhol destacou os gols marcados por Ceni na carreira, mas também mencionou as habilidades do ex-goleiro debaixo das traves.

"O Rogério tem feito um bom trabalho e foi ótimo recebê-lo aqui. (...) Ele é uma verdadeira lenda. O que ele fez como goleiro... e não falo somente das defesas, mas pelos gols marcados. Foi uma honra para mim conhecê-lo, uma verdadeira honra", disse Guardiola, em coletiva de imprensa.

BAHIA EM PRÉ-TEMPORADA ESPECIAL

O Bahia está realizando a pré-temporada de 2024 nas instalações do Manchester City. O Grupo City detém 90% da SAF tricolor.

Recentemente, o elenco do clube baiano se encontrou com os jogadores e comissão técnica do City.

Guardiola descreveu o encontro como "muito bom" e citou o empenho do Grupo City na integração do Bahia. O treinador de 52 anos ainda brincou com a situação e disse que espera ver o clube inglês no Brasil.

"Eles são parte do City Football Group, e o clube está focado em ajudá-los dentro do que pode ser feito, com ideias e sugestões. Talvez não tenha sido a melhor época para vir. Na primavera ou verão teria sido melhor. Mas foi muito bom tê-los aqui. E talvez eles nos convidem para ir ao Brasil futuramente", afirmou Guardiola.