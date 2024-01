SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua apresentação oficial como jogador do Santos, o atacante Willian Bigode falou sobre a acusação de aplicar golpe financeiro nos ex-colegas de Palmeiras Gustavo Scarpa e Mayke.

O QUE ELE FALOU

"Vou ser bem direto e objetivo. É um assunto que se trata externamente, é uma situação que nunca passei nem próximo. Realmente é uma situação de muita tristeza, constrangimento muito grande. Mas tem toda uma equipe resolvendo isso. O mais importante é focar naquilo que minha família depende, que é aquilo que faço com muito amor.

Acredito que Deus está preparando o momento certo para vir para cá, essa família do Santos, conhecer meus novos companheiros, a grandeza desse clube. Estou muito feliz, com uma cabeça muito boa, leveza e convicção de que as coisas vão acontecer aqui dentro.

É uma situação que não é normal, mas é uma situação que não vou falar mais. Está muito bem resolvida internamente. Sei do meu caráter, da minha identidade, sei quem eu sou, e quero me manter focado no meu trabalho"

ENTENDA O CASO

Gustavo Scarpa e Mayke processam Willian na Justiça por suposto golpe financeiro. Scarpa investiu R$ 6,3 milhões na empresa Xland por indicação de Bigode, seu então companheiro de Palmeiras, e de sua empresa, a WLJC. Mayke também colocou dinheiro no negócio.

A Xland, que prometia retorno de 3,5% a 5% ao mês, se negou a devolver o dinheiro quando os dois tentaram resgatar os valores. Scarpa e Mayke pediram por ajuda de Willian para resolver a situação, mas o atacante alega que também foi vítima de golpe e teve prejuízos milionários.

Scarpa pediu na Justiça para penhorar os bens de Willian Bigode e bloquear 30% de seu salário duas vezes, mas teve as solicitações negadas. O meia, agora jogador do Atlético-MG, tem como objetivo reaver ao menos parte do prejuízo.