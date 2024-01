SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Internacional por 4 a 0 nesta sexta-feira (12), no estádio Antônio Viana da Silva, em Assis, em partida pela 2ª fase da Copa São Paulo.

O centroavante Iarley fez três gols para o Fortaleza. Os lances saíram aos 14 e 33 minutos do primeiro tempo, e aos 25 do segundo. Paulo Roberto fechou o placar aos 39 da etapa final.

O Fortaleza enfrentará XV de Jaú ou CRB na 3ª fase. O confronto acontecerá ainda hoje, às 20h30 (de Brasília), em Jaú. A próxima fase do mata-mata está marcada para começar no domingo (14).

COMO FOI O JOGO

O jogo foi dominado pelo Fortaleza desde o início. O Leão do Pici controlou as ações, marcaram alto e aceleraram pelas pontas.

Aos 14 minutos, o Fortaleza abriu o placar. Kervin fez a jogada pela esquerda e cruzou para Iarley abrir o placar.

Aos 33 minutos, Caio Dantas encontrou Iarley livre na área. O camisa 9 dobrou a vantagem.

No segundo tempo, o Fortaleza veio armado para incomodar no contra-ataque. Com vantagem no placar, controlou o ritmo da partida.

Aos 25 minutos, Iarley aproveitou um erro de saída de bola do Internacional. Sem goleiro, completou seu hat-trick.

Na reta final, aos 39 minutos, Paulo Roberto cobrou falta direto no ângulo do goleiro. 4 a 0, goleada para o Fortaleza e classificação garantida.