SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta sexta-feira (12) teve o Palmeiras e o Corinthians como protagonistas. O alviverde viu o Chelsea ganhar espaço na briga pela joia Estevão, enquanto o alvinegro se animou nas negociações por Luiz Henrique.

Veja os destaques

Leilão por Estevão. O Chelsea se movimenta para tentar tomar a dianteira na briga travada por clubes europeus pela contratação de Estevão Willian, atacante de 16 anos do Palmeiras. O time inglês já havia manifestado interesse na compra, mas intensificou os contatos nos últimos dias. O jornal espanhol Sport, inclusive, disse que já há representantes da equipe no Brasil tentando diminuir o valor do negócio.

Corinthians animado. O clube paulista segue trabalhando para reforçar o setor de ataque. O clube negocia atualmente por dois jogadores: Luiz Henrique, do Bétis, e Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt. Sobre Luiz Henrique, a diretoria está animada nos bastidores e acredita que uma das propostas enviadas, de empréstimo ou compra, pode ser aceita pelos espanhóis.

Veja mais notícias

Ex-River assina com Vasco. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas, que estava no River Plate. O jogador chega por empréstimo, com contrato até o fim da temporada 2024.

Substituto de Carpini. O Juventude anunciou a contratação de Roger Machado após perder Thiago Carpini para o São Paulo. O clube buscou o treinador gaúcho livre no mercado. Houve uma primeira conversa de avaliação do elenco positiva e, hoje, o acordo foi definido. O perfil equilibrado do profissional de 48 anos jogou a favor.

Luan fica (por enquanto). O futuro do volante Luan segue indefinido no São Paulo. O jogador não fazia parte dos planos de Dorival Júnior, que partiu para a seleção brasileira, mas pode ter novo rumo após a chegada do técnico Thiago Carpini. A Gazeta Esportiva apurou que o Tricolor irá aguardar a avaliação do novo treinador antes de tomar uma decisão.

Tchau, Flamengo. O goleiro Santos assinou a rescisão de contrato com o Flamengo. O jogador deve viajar no domingo para assinar com o Fortaleza, onde terá um vínculo de três anos.

Do Atlético-MG para a seleção? Rodrigo Caetano é a bola da vez da CBF para assumir o cargo de diretor-executivo de seleções. O nome tem total aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues, entre outros dirigentes, e deve ser procurado para conversar muito em breve. Alvo recente também do Corinthians, com quem chegou a ter conversas informais, Caetano, de 53 anos, tem contrato válido por mais três temporadas com o Atlético-MG, onde chegou em 2021.

Nada feito. O Red Bull Salzburg fechou as portas e encerrou as negociações com o Inter por Fernando. O clube austríaco resolveu manter o jogador, que tem contrato válido até junho de 2027.