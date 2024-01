SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio contou com o brilho de seu artilheiro, venceu o Mirassol por 4 a 1 no Sócrates Stamato, em Bebedouro, e se classificou para a 3ª fase da Copinha.

Gustavo Nunes, Jardiel, duas vezes, e Freddy Noguera marcaram para o Tricolor Gaúcho. Wesley Santos fez o time paulista.

Com os dois gols, Jardiel se isolou ainda mais na artilharia da Copinha. Ele, que balançou a rede seis vezes na fase de grupos, já está com oito tentos no torneio. Freddy, seu companheiro, aparece logo atrás, com seis.

O Coimbra será o adversário da próxima fase ? a data e o horário da partida ainda não foram anunciados. A equipe mineira eliminou mais cedo o Figueirense nos pênaltis, por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.