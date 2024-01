SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com direito a gols de Galo e Café, o Novorizontino cantou mais alto, venceu por 2 a 0 o Botafogo e amargou de vez a campanha dos cariocas na Copinha. O jogo foi disputado no Estádio Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, em Franca na noite de hoje.

O resultado deixa os paulistas com vaga garantida na terceira fase do torneio. O time treinado por Eduardo Oliveira, por outro lado, está eliminado.

O Novorizontino encara o Tiradentes-PI na próxima etapa da Copinha. Os piauienses fizeram parte justamente do grupo do Botafogo na fase inicial e venceram, de maneira heroica nos pênaltis, a Chapecoense no início das eliminatórias.