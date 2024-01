SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians abaixou o preço dos ingressos populares para o seu primeiro jogo de 2024, contra o Guarani, na Neo Química Arena. É a primeira partida do Alvinegro sob a gestão Augusto Melo.

Setor Norte será R$ 10 mais barato em relação ao primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena pelo Paulistão 2023. A entrada, para o jogo contra o Guarani, custa R$ 50.

Já os "setores nobres" da Neo Química Arena - arquibancadas inferiores centrais -subiram de preço. O ingresso mais caro na estreia alvinegra no Estadual 2024 custa R$ 250 (Oeste Inferior Lateral).

O Corinthians estreia na temporada no dia 21 (domingo), às 18h (de Brasília). O time está no Grupo C, assim como Ituano, São Bento e Ferroviária.