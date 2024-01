SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contou novamente com o brilho da sua dupla de joias da Bolívia, despachou o São Bernardo por 4 a 0 neste sábado (13) na Arena Inamar, em Diadema, e se classificou à 3ª fase da Copinha.

Hyan, Enzo Monteiro, duas vezes, e Mateus Xavier marcaram na goleada. O volante inaugurou o placar logo no terceiro minuto de jogo, o artilheiro boliviano ampliou aos 28 e aos 33 da segunda etapa, e a goleada veio aos 46. Miguelito, o outro craque estrangeiro dos Meninos da Vila, participou da jogada do primeiro gol e deu a assistência para o segundo.

A dupla de Bolivianos da Vila marcou em todos os jogos do Peixe na Copinha. Enzo é o artilheiro do time, com seis gols, e Miguelito balançou a rede três vezes, além de ter atuar como garçom.

O Santos vai enfrentar o Água Santa na próxima fase, que venceu o Juventude por 2 a 1 mais cedo. O jogo deve ser disputado na segunda (15), em horário ainda a ser confirmado.

O técnico Fábio Carille esteve no estádio para prestigiar os Meninos da Vila. O comandante marcou presença depois de ter comandado o elenco principal no jogo-treino contra o Oeste.

Como foi o jogo

O Santos começou em cima e inaugurou cedo o placar. O gol de Hyan em jogada trabalhada pela direita indicou que o primeiro tempo seria quente, mas o Peixe pisou no freio e foi para o intervalo com a vantagem mínima. O São Bernardo, por sua vez, pouco conseguiu assustar.

Os Bolivianos da Vila brilharam na segunda etapa, e Enzo decidiu em cinco minutos. O camisa 9 do Peixe marcou duas vezes em cinco minutos, com Miguelito atuando como maestro do time novamente.

Gols

1x0: Aos 3', JP Chermont fintou a marcação na direita, tabelou com Miguelito e cruzou para o meio da área. A bola passou por Enzo, mas Hyan estava bem posicionado para desviar e inaugurar o placar.

2x0: Aos 28', João Victor abriu o jogo com Miguelito na direita, que avançou e cruzou rasteiro. Enzo Monteiro recebeu do lado oposto e empurrou para dentro.

3x0: Aos 33', Miguelito cobrou escanteio pela esquerda, a bola quicou na área e sobrou para Hyan do outro lado, que devolveu para o meio. Enzo subiu e, de peixinho, cabeceou para o fundo da rede.

4x0: Aos 46', João Victor disparou pela direita, cruzou para a área e Mateus Xavier, sozinho, só precisou completar para decretar a goleada.