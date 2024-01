RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contratados com pompa no começo do ano passado, o zagueiro Manuel Capasso e o meia-atacante Luca Orellano custaram cerca de R$ 23 milhões aos cofres do Vasco, mas se tornaram dor de cabeça menos de um ano depois.

Os argentinos não integram o elenco que está na pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai, sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Capasso e Orellano vão participar da reta inicial do Campeonato Carioca. Eles estarão com um grupo "alternativo" e jovens da base, e têm futuro indefinido.

Eles não conseguiram engrenar em 2023 e foram alvos de críticas por parte da torcida. O primeiro atuou em apenas 14 jogos, sendo titular em 10. Já o meia-atacante esteve em campo 23 vezes, mas iniciou apenas seis e marcou um gol.

Orellano já externou o desejo de deixar o futebol brasileiro, e a diretoria do Vasco ainda analisa a situação. O Vasco está próximo de concretizar a venda de Gabriel Pec, o que deixa o setor mais carente.

O atacante não conseguiu se adaptar. Ele já negocia a devolução da residência onde mora no Rio de Janeiro, segundo apuração do UOL.

Capasso, por sua vez, busca retomar espaço. Ele teve uma grave lesão nas costas na última temporada.

A zaga foi um dos setores que o Cruz-Maltino teve mais atenção no mercado: já anunciou João Victor e tem encaminhado o empréstimo de Robert Rojas. Houve também a renovação com Maicon, além das permanências de Léo e Medel.

O meia-atacante foi anunciado há um ano, após um investimento de 3 milhões, em torno de R$ 15,8 milhões na cotação da época, por 60% dos direitos econômicos do jogador ? segundo o balanço do Vélez. A transação podia chegar a aproximadamente R$ 22,4 milhões devido a metas.

Já Capasso foi a 11ª contratação em 2023. O clube adquiriu 50% dos direitos por 1,5 milhões de dólares, cerca de R$ 7,6 milhões na cotação da época.