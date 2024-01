ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Vini Jr arrasou com o Barcelona no primeiro tempo da Supercopa da Espanha. O camisa 7 do Real Madrid fez três gols em apenas 38 minutos (veja abaixo). Lewandowski diminuiu para o Barça (siga em tempo real).

O brasileiro marcou driblando o goleiro, de carrinho e em cobrança de pênalti (sofrido por ele mesmo). Vini Jr infernizou o zagueiro Araújo e dessa vez levou a melhor no duelo particular com o rival.

Vinicius é o terceiro brasileiro a marcar um "hat-trick" no clássico, o primeiro pelo Real. Antes dele, só Romário e Evaristo de Macedo, ambos pelo Barça.

Vini Jr voltou a marcar pelo Real após dois meses. O último gol havia sido em novembro, contra o Valencia, antes da lesão sofrida na coxa esquerda.