SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo apresentou na tarde desta segunda-feira (15) Thiago Carpini como novo técnico do clube com contrato até o fim de 2024.

Julio Casares, presidente do São Paulo, disse que o treinador era o plano A do clube. "Todo nosso processo de entrevistas sempre teve o Carpini como profissional gabaritado. Foi o primeiro profissional que conversamos e o único que falamos mais de uma vez. Carpini sempre foi nosso plano A e ficamos muitos felizes. Tivemos plena convicção de que ele é o técnico ideal para o São Paulo. Você (Carpini) terá todo nosso apoio", disse Casares antes da apresentação.

Casares ainda comentou o fato de Carpini ainda ser jovem. "Tenho ouvido muito em relação à idade, tem sido pauta e acho aceitável, mas por outro lado me preparei para esse momento e vejo uma oportunidade muito grande. Creio que é a maior oportunidade. Capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia e teve a primeira vez. Só nos torna mais experientes ou vividos passando por isso. Enaltecer a coragem do São Paulo em me oportunizar. Prefiro enxergar o copo meio cheio: uma grande oportunidade pra mim para além do desafio."

O dirigente falou também sobre conversas com Dorival. "O Lucas, junto com o Pedro, fizeram um trabalho mais minucioso da transição. Isso encurta o caminho. A grande virtude do ser humano é aprender com o erro dos outros. Em alguns momentos já nos falamos (com Dorival) durante minha caminhada. Uma das primeiras mensagens que recebi de apoio na final do Paulista foi do professor Dorival. Temos nos falado muito diariamente. Sei que a demanda na Seleção vai ser muito grande, mas não está deixando de ter um cuidado, carinho, para que seja uma continuidade de sucesso."