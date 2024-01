SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta segunda-feira (15) como novo reforço do Palmeiras, Caio Paulista contou que vem treinando tanto como lateral quanto como ponta-esquerda e projetou o encontro com o São Paulo pela Supercopa do Brasil.

"Desde o primeiro contato eles foram muito claros comigo, que eu sou um jogador versátil. Tenho treinado nas duas posições [lateral e ponta-esquerda] e estou preparado para jogar onde o professor Abel [Ferreira] quiser", disse o jogador.

Caio se inspira em nomes como Marcelo (Fluminense) e Alphonso Davies (Bayern de Munique). Ele contou ainda que, no início, teve dificuldade de cumprir as obrigações defensivas de um lateral.

"Vejo vídeos do Marcelo e do Alphonso Davies. São [jogadores] vitoriosos. Temos que focar em pessoas que são gigantes e fazer de tudo para tentar seguir o mesmo caminho. [...] Jogar na lateral foi difícil para mim, porque tinha mais deficiência na hora de marcar, mas vi vídeos e os treinadores me ajudaram. Fui conseguindo entender mais. nesta segunda-feira (15) consigo dominar bem a posição. Estou familiarizado com o corredor esquerdo", afirmou.

Caio Paulista evitou polêmica ao falar sobre a motivação em encontrar o ex-clube. A Supercopa será no dia 4 de fevereiro (domingo), no Mineirão.

"Jogar uma final não precisa nem de motivação. O São Paulo é uma grande equipe, mas vamos fazer de tudo para ganhar. Vou tratar como uma final. Eu estou me preparando um dia após o outro. Só vou me preparar muito para conseguir sair campeão", disse.