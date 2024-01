SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua apresentação no Santos, Willian Bigode falou sobre a acusação de aplicar golpe financeiro nos ex-colegas de Palmeiras Gustavo Scarpa e Mayke. A fala do atacante deixou Scarpa incomodado.

"É uma situação que não é normal, mas é uma situação que não vou falar mais. Está muito bem resolvida internamente. Sei do meu caráter, da minha identidade, sei quem eu sou, e quero me manter focado no meu trabalho.", disse Bigode, em sua apresentação..

Apresentado nesta segunda-feira (15) pelo Atlético-MG, Scarpa falou sobre o caso das criptomoedas e se mostrou incomodado com as recentes declarações de Willian Bigode. O atacante do Santos é acusado de aplicar golpe financeiro no meia.

"Acompanhei a entrevista dele [Willian Bigode]. Prefiro assim nem comentar sobre, apesar da vontade que eu tenho de comentar, de falar tudo que eu penso dele, de tudo que ele fez. Tenho acompanhado todo esse caso quase todo dia. Estou esperando a Justiça ser feita. É um processo que demandou muita atenção, muito foco da minha parte, muita energia, e eu acredito ainda que eu vou conseguir resolver essa situação", disse Scarpa, em sua apresentação.

"Acredito que a Justiça será feita, a minha volta ao Brasil espero também que influencie de alguma forma nisso, mas é isso, respondi né", completou Scarpa.

O QUE MAIS WILLIAN DISSE

"Vou ser bem direto e objetivo. É um assunto que se trata externamente, é uma situação que nunca passei nem próximo. Realmente é uma situação de muita tristeza, constrangimento muito grande. Mas tem toda uma equipe resolvendo isso. O mais importante é focar naquilo que minha família depende, que é aquilo que faço com muito amor."

"Acredito que Deus está preparando o momento certo para vir para cá, essa família do Santos, conhecer meus novos companheiros, a grandeza desse clube. Estou muito feliz, com uma cabeça muito boa, leveza e convicção de que as coisas vão acontecer aqui dentro."

ENTENDA O CASO

Gustavo Scarpa e Mayke processam Willian na Justiça por suposto golpe financeiro. Scarpa investiu R$ 6,3 milhões na empresa Xland por indicação de Bigode, seu então companheiro de Palmeiras, e de sua empresa, a WLJC. Mayke também colocou dinheiro no negócio.

A Xland, que prometia retorno de 3,5% a 5% ao mês, se negou a devolver o dinheiro quando os dois tentaram resgatar os valores. Scarpa e Mayke pediram por ajuda de Willian para resolver a situação, mas o atacante alega que também foi vítima de golpe e teve prejuízos milionários.

Scarpa pediu na Justiça para penhorar os bens de Willian Bigode e bloquear 30% de seu salário duas vezes, mas teve as solicitações negadas. O meia, agora jogador do Atlético-MG, tem como objetivo reaver ao menos parte do valor investido.