SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (15) a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo.

O jogador chega sem custos ao clube do Parque São Jorge. Ele estava no Real Valladolid, da Espanha.

O contrato do zagueiro é válido até 31 de dezembro de 2025. O Alvinegro paulista adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta ?os demais 30% continuam com o time espanhol.

Ele assinou multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional. Para o exterior, o valor da multa é de 100 milhões de euros (R$ 533,8 milhões, na cotação atual).

Gustavo Henrique é o sexto reforço anunciado do Corinthians para 2024. Além dele, o clube fechou com o zagueiro Félix Torres, os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo, e os meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro.