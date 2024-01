SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira (15) o melhor jogador mundo pela Fifa. O craque surpreendeu ao superar Earling Haaland, 23, apontado como favorito na disputa, e também o francês Mbappé, seu ex-companheiro de clube.

Foi a oitava vez que o camisa 10 da Argentina ficou com a premiação. Desta vez, porém, ele não esteve presente na cerimônia de premiação.

O argentino teve uma temporada discreta para os seus padrões. Depois de ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar novamente o Campeonato Francês na temporada 2022/2023, ele se mudou para o emergente futebol dos Estados Unidos, onde ganhou a Leagues Cup pelo Inter Miami.

Ainda com a camisa do time francês, não conseguiu ajudar o clube a ir além das oitavas de final da Champions, superado pelo Bayern de Munique. No cenário doméstico, apesar do título francês, a dupla caiu na mesma fase na disputa da Copa da França, diante do Olympique de Marselha.

O recente histórico tanto de Messi como de Mbappé apontava para um favoritismo de Haaland na premiação.

O artilheiro do City teve um temporada vitoriosa, com conquista da tríplice coroa pelo time inglês com triunfos no Campeonato Inglês, na Copa da Inglaterra e na Champions League.

Veja todos os vencedores do prêmio Fifa The Best

Melhor técnico de equipe masculina: Pep Guardiola (Manchester City)

Melhor técnico de equipe feminina: Sarina Wiegman (seleção inglesa)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United | seleção inglesa)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City | seleção brasileira)

Seleção masculina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.

Seleção feminina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo.

Prêmio Fair Play: Vinicius Junior, pela luta contra o racismo no futebol espanhol.