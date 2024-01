SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Representante de Itaquaquecetuba na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o estreante Aster se agigantou diante do poderoso Palmeiras, venceu por 1 a 0 dentro da Arena Barueri e, além de garantir vaga nas oitavas de final, eliminou o atual bicampeão do torneio.

Jean Tadeu marcou o único gol da partida, e Vinicius Chacon barrou as joias alviverdes: o lateral desarmou Estevão, saiu em disparada e balançou as redes já no 2° tempo, enquanto o goleiro protagonizou ao menos quatro milagres ao longo do duelo.

O Palmeiras também deu um verdadeiro show de gols perdidos. Kauan Santos, na etapa inicial, e Riquelme Fillipi, já nos acréscimos do segundo tempo, simbolizaram as falhas ofensivas da equipe alviverde.

Nas oitavas de final, o Aster encara o Atlético Guaratinguetá. A equipe do Vale do Paraíba oscilou na fase de grupos, mas bateu Cuiabá e Taubaté sem sofrer gols.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com o alviverde pressionando o adversário, e Kauan Santos perdeu duas chances claras de gol antes dos 25 minutos em dois cruzamentos de Estevão. No primeiro, ele errou o alvo, e no segundo, carimbou a trave defendida por Vinicius Chacon.

A joia do Palmeiras voltou a aparecer aos 32 minutos, quando partiu para cima dos defensores, driblou um deles com o corpo e limpou o lance para Kauan Santos. O camisa 7 bateu forte, mas viu Chacon fazer um milagre e evitar o pior para seu clube.

Organizado, Aster contra-ataca e abre o placar. O time de Itaquaquecetuba voltou do intervalo mais arrumado defensivamente e aproveitou um erro alviverde para balançar as redes. Jean Tadeu desarmou Estevão, iniciou o contra-ataque e partiu em disparada rumo à área rival. A jogada passou pelos pés de Gabriel Martins e Gustavinho antes de parar no próprio lateral que, já dentro da área, fuzilou a meta de Aranha: 1 a 0.

Ataque contra defesa. O gol potencializou as investidas palmeirenses diante de um Aster cada vez mais cadenciado ?e com um goleiro inspirado. Chacon apareceu novamente e barrou tanto Estevão, em dois chute cruzados, quanto Pedro Felipe, que completou bola rebatida após escanteio e parou no rival.

O Palmeiras desperdiçou o que talvez tenha sido sua melhor chance no jogo já na casa dos 47 minutos. Gilberto arrancou pela direita e cruzou rasteiro na medida para Riquelme Fillipi, que deu uma canelada na bola e mandou para fora do gol do adversário. O alviverde lutou até os 59 minutos, mas não conseguiu empatar e deixou o campo eliminado.