SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira está de volta ao Palmeiras após ter um período prolongado de férias e faz os últimos ajustes antes da estreia na temporada 2024, mas ainda tem uma "dor de cabeça" pendente.

O Palmeiras resolveu a carência por um "camisa 5" com a chegada de Aníbal Moreno. O volante é mais uma opção para que o técnico mexa no esquema tático, abrindo espaço para que Zé Rafael volte a ser aproveitado em sua posição natural.

Bruno Rodrigues e Caio Paulista oferecem versatilidade ao ataque. Caio Paulista tem treinado tanto como lateral quanto como ponta esquerda, e Bruno pode atuar tanto pelos lados quanto pelo centro.

Falta uma reposição para Raphael Veiga. O camisa 23 tem o jovem John John como único concorrente no momento e o clube ainda busca uma peça para o setor, mas esbarra nos altos valores praticados no mercado da bola.

Copa América pode deixar o Palmeiras sem seu único armador, já que o calendário não vai parar durante o torneio de seleções. No ano passado, Veiga esteve presente em todas as convocações para a seleção brasileira.

Abel Ferreira se reapresentou na segunda (15) e tem seis dias para ajustar o Palmeiras para a estreia no Paulistão. O jogo contra o Novorizontino será no domingo, às 18h (de Brasília).

Palmeiras faz os dois últimos jogos-treino nesta terça. O clube enfrenta o São Bernardo e o Lemense na Academia de Futebol.

Clube se prepara também para a Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. O jogo será no dia 4 de fevereiro, no Mineirão.