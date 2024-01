SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi foi eleito, na segunda (15), o melhor jogador do mundo no Fifa The Best. O curioso é que ele registrou o mesmo número de pontos alcançados por Erling Haaland, outro finalista ao troféu, mas o prêmio acabou com o argentino - Kylian Mbappé ficou na 3ª posição.

A votação foi construída por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas e torcedores (por votos online). Cada segmento representou 25% do peso total.

Messi e Haaland somaram 48 pontos no total, enquanto Mbappé ficou com 35 - Kevin De Bruyne (32) e Victor Osimhen (25) fecharam o top 5.

A primeira regra de desempate ocorre nas escolhas dos capitães, de acordo com o regulamento da Fifa. "Se os finalistas estiverem empatados em pontos, o atleta com o maior número de votos de seu próprio grupo de eleitores é declarado o vencedor", diz a regra. O tal "grupo de eleitores" citado é justamente o de jogadores que, neste caso, são representados pelos capitães.

O argentino ganhou mais votos do que o norueguês entre seus companheiros de profissão. Messi também desbancou o jogador do Manchester City entre torcedores.

Haaland, por outro lado, venceu entre treinadores e jornalistas, que não participam do critério inicial para desempate.

Veja como ficou o ranking detalhado

Messi

Pontos de capitães: 13

Pontos de treinadores: 11

Pontos de jornalistas: 11

Pontos de torcedores: 13

Total: 48

Haaland

Pontos de capitães: 11

Pontos de treinadores: 13

Pontos de jornalistas: 13

Pontos de torcedores: 11

Total: 48

Mbappé

Pontos de capitães: 9

Pontos de treinadores: 9

Pontos de jornalistas: 9

Pontos de torcedores: 8

Total: 35

Mais detalhes do processo

Os eleitores dos quatro grupos precisaram votar nos três melhores jogadores de 2023 a partir de uma lista de 12 nomes.

Messi somou 677 pontos entre os capitães - que não puderam votar em si próprios. Já Haaland conseguiu "apenas" 547 pontos entre seus companheiros de profissão.

A Fifa contratou uma auditoria independente para validar os números, que foram divulgados logo após a premiação.