SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians não tomou conhecimento do CRB, goleou o time alagoano por 6 a 0 atuando em Marília e garantiu vaga nas quartas de final da Copinha. Todos os gols foram marcados por diferentes jogadores.

Léo Maná, Hygor, Pedrinho e Ryan iniciaram a contagem para o time de Danilo, que ainda fez mais um antes do intervalo após uma "ajudinha" de Wallace, que jogou contra a própria rede.

Na etapa final, o Corinthians tirou o pé, mas mesmo assim marcou mais uma vez: Kayke aproveitou rebote de Pablo e decretou a vitória.

O alvinegro encara o vencedor de Ituano x América-MG na próxima fase. Paulistas e mineiros jogam na noite de hoje, em São Carlos, na partida de encerramento do dia.

COMO FOI O JOGO

Bola na trave não altera o placar. O CRB até ensaiou um susto nos paulistas quando Wallace carimbou a trave defendida por Felipe Longo nos primeiros lances do duelo. O que seria a vantagem no placar tornou-se drama para os alagoanos, que fizeram pênalti aos sete minutos e acabaram vazados por Léo Maná: 1 a 0.

Controle culmina em gol. O Corinthians passou a controlar o adversário e balançou as redes novamente aos 32 minutos, quando Higor aproveitou cruzamento na medida de Kayke e, de primeira, não deu qualquer chance de defesa a Pablo: 2 a 0.

Chutaço de Pedrinho. O camisa 10 alvinegro apareceu e deixou o dele após receber passe do autor do segundo gol - Pedrinho recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo rapidamente e bateu com muita categoria: 3 a 0.

Novo pênalti e mais bola na rede. O CRB mal teve tempo para se recuperar do terceiro gol e sofreu mais um: Wallace derrubou Arthur dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti e Ryan deslocou Pablo: 4 a 0.

Noite infeliz para Wallace. O capitão da equipe alagoana sofreu com os atacantes rivais e acabou jogando contra a própria meta já nos acréscimos da etapa inicial. Wallace tentou desarmar Arthur, mas acabou chutando para trás e tirando qualquer reação de seu goleiro: 5 a 0.

E no 2° tempo? O Corinthians voltou a marcar cedo. Aos oito minutos, Léo Maná roubou a bola no ataque e acionou Arthur, que bateu cruzado ao gol de Pablo. No rebote, Kayke completou e fez o 6 a 0.