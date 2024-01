SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Sob comando da dupla Café-Canela, o Novorizontino amargou a campanha do São Paulo, venceu o Tricolor por 3 a 2 de virada e se garantiu nas quartas de final da Copinha. A equipe do técnico Menta, por outro lado, está eliminada e encerra sua participação no torneio.

Lucas Loss até abriu o placar para os tetracampeões, mas Lucas Café marcou duas vezes e turbinou a noite da equipe do interior, que também balançou as redes com Kauê Canela. Negrucci ainda descontou já nos minutos finais.

O Novorizontino encara o ganhador de Athletico x Grêmio na próxima fase. Paranaenses e gaúchos estão jogando em Franca.