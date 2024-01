SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar, ex-goleiro do Corisabbá falou sobre a falha bizarra no jogo contra o Oeirense, pelo Campeonato Piauiense, que culminou na rescisão de seu contrato.

O jogador negou envolvimento em qualquer esquema de manipulação de resultados e afirmou que a rescisão foi em comum acordo. O jogador fazia a sua estreia pelo time piauiense.

'NÃO ESTAVA ENXERGANDO NADA'

"Dá para ver nitidamente que, aos 4 minutos de jogo, o jogador da outra equipe acerta o joelho na minha cabeça. Eu fiquei desnorteado, tonto, a minha visão já não era a mesma. Estava vendo tudo escuro, já não estava conseguindo enxergar nada", disse o jogador;

"Fui teimoso, porque resolvi continuar no jogo, pensando que a situação não ia piorar, só que no lance seguinte o jogador da outra equipe cruzou a bola na área e eu não estava já enxergando nada. A bola pegou nos meus dedos, tive luxação em dois dedos da mão", afirma Oscar.

O goleiro afirma que foi para o hospital, onde fez uma bateria de exames na cabeça. "Graças a Deus não deu nada, mas a pancada foi muito forte. Tem dois dias que eu me deito para dormir e eu fico tendo tonturas. Vou precisar até ir ao médico para saber o que tá acontecendo", disse.

"Estavam comentando que eu poderia estar envolvido com manipulação de resultados, mas eu tenho o meu nome a zelar. Desde os 16 anos eu sou profissional e nunca participei, nunca fui aliciado, nunca fui chamado para praticar essas coisas de manipulação. Eu saí sempre pela porta da frente, a mesma porta que eu entrei", complementou o jogador.

Oscar contou que teve apoio dos companheiros de time. O presidente do clube, Anderson Kamar, reforçou que o motivo da saída foi "evitar desgastes entre os atletas".

Foi comum acordo entre as partes, porque não havia clima para ficar no clube desde o ocorrido. [...] Não [fui cobrado por jogadores ou dirigentes]. Todos ficaram do meu lado, meus companheiros de equipe principalmente. Me deram total apoio.