SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mineirão não terá um setor com torcida mista para o jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil de 2024.

A CBF confirmou ao UOL que a ideia está descartada. O site da Bilheteria Digital, responsável pela venda de ingressos, indicou que as cadeiras do setor roxo inferior do Mineirão seria vendido às duas torcidas, mas a entidade afirmou que não terá torcida mista.

O setor terá torcida de ambas equipes, mas com divisão dos seguranças do estádio e da Polícia Militar de Minas Gerais bem no meio do campo.

O Palmeiras é o atual campeão do torneio, após ter vencido o Flamengo por 4 a 3 no ano passado, no Mané Garrincha. Já o São Paulo busca o seu primeiro título do torneio.

A medida da torcida única vigente em São Paulo pesou para o Choque-Rei ser disputado fora de São Paulo. Além disso, com Morumbi e Allianz Parque fora do páreo devido à necessidade de campo neutro, sobraria a Neo Química Arena, estádio do Corinthians.