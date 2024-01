RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo estreou em 2024 com goleada por 4 a 0 sobre o Audax Rio, na primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia, em Manaus. Os gols foram de Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela -o primeiro dele como profissional.

A torcida lotou o estádio em Manaus. Com clima de festa e muita celebração a alguns nomes, como Gabigol e Bruno Henrique, o Fla aproveitou a força para embalar já na estreia. Os rubro-negros lotaram a porta do hotel do time desde a chegada à cidade. Foram 44.068 rubro-negros presentes no estádio.

O Flamengo fica com três pontos na liderança pelo saldo de gols. O Audax é o lanterna. Apenas três jogos aconteceram hoje na inauguração do campeonato. O formato do Carioca segue o mesmo da última temporada com os quatro primeiros se classificando para a semifinal do Estadual. O líder na primeira fase leva a Taça Guanabara.

A delegação viaja na quinta (18) para os Estados Unidos. O Flamengo fica no país até o dia 30, quando volta ao Brasil e vai direto para Belém. No dia seguinte, enfrenta o Sampaio Corrêa pela quinta rodada do Carioca.

O Fla joga duas vezes no domingo. O profissional enfrenta o Philadelphia Union na pré-temporada da equipe, às 16h (de Brasília). O time sub-20 entra em campo diante do Nova Iguaçu às 18h30 (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa.

De La Cruz ficou apenas na torcida. O uruguaio não foi regularizado a tempo e deve estrear somente na pré-temporada. Ele foi ao estádio assistir os companheiros, chegou a acompanhar o aquecimento do campo e vem treinando com o grupo. É o único reforço até o momento.

O JOGO

O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Léo Pereira abriu o placar logo nos primeiros minutos com cabeçada forte e contando com falha do goleiro. Depois, Pedro e Everton Cebolinha completaram a contagem dos 45 minutos iniciais e ampliaram a vantagem.

O Fla desperdiçou diversas chances. Dominando as ações da partida, o Fla falhou na hora de finalizar. Ora por mérito do goleiro Leandro, ora por decisões erradas. Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo foram os que chegaram com mais perigo.

Tite colocou outros nomes de peso no segundo tempo. Gabigol, Bruno Henrique, Allan e Victor Hugo foram acionados logo e mantiveram a dinâmica da equipe. Wesley ainda entrou após a parada técnica. O camisa 10 foi bem, se apresentou e criou chances enquanto era celebrado a cada toque na bola. Everton Cebolinha também seguiu bem e com confiança.

Rossi só trabalhou uma vez. O Audax teve dificuldades de conectar as jogadas e quebrar o ritmo do Flamengo. O Fla controlou o jogo e levou até o final da partida sem sustos, ainda com boas oportunidades. A festa no estádio seguiu até os últimos instantes.

LANCES IMPORTANTES

1x0. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, Léo Pereira subiu sozinho para abrir o placar.

Quase. Aos oito, Fabrício Bruno encontrou Pedro no meio do campo, o atacante escorou para Arrascaeta, que lançou Cebolinha. O atacante avançou e tentou o chute com perigo.

Uh! Aos 21, após nova troca de passes no ataque, Arrascaeta achou Luiz Araújo. O camisa 7 cruzou, Pedro tentou de carrinho, mas a bola saiu.

Para fora. Aos 32, Pulgar roubou a bola, Gerson saiu no contra-ataque e lançou Cebolinha. Ele cruzou para Pedro tentar o chute, mas a bola saiu.

2x0. Aos 37 minutos, Varela tabelou com Arrascaeta, recebeu na área e cruzou. A bola sobrou para Gerson, que cruzou rasteiro para Pedro finalizar de calcanhar e marcar.

3x0. Aos 41, Cebolinha tantou tabelar com Arrascaeta, pegou a sobra de um corte errado da defesa e saiu na cara do goleiro para ampliar.

4x0. Com três minutos do segundo tempo, a bola sobrou para Varela após cobrança de lateral. O uruguaio chutou de longe e contou com falha do goleiro para fazer o quarto.

Perto. Aos 19, Cebolinha fez passe para Gabigol, que finalizou, mas mandou para fora. O jogador ainda reclamou de um pênalti pouco depois.

Não deu. Aos 29, uma das únicas chances do Audax Rio. PK cobrou escanteio, Caucauia desviou e João Cabral perdeu sem goleiro a oportunidade de diminuir a vantagem do Flamengo.

Muito perto! Aos 45 minutos, Bruno Henrique se movimentou bem e chutou na trave. No rebote, tentou um voleio, mas mandou para fora.

Estádio: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Soares Pinto

Gols: Léo Pereira (aos 2 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 37 minutos do primeiro tempo), Everton Cebolinha (aos 41 minutos do primeiro tempo), Varela (aos 3 minutos do segundo tempo)

FLAMENGO

Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro. T.: Tite

AUDAX RIO

Leandro; Matheus Claudino (Gualberto), Igor Silva, João Victor, Diego Miticov (Pablo Alves), Paulo Victor, Ítalo Barbosa (Caucaia), Romarinho (Arlen), Clisman (João Cabral), PK e Gerson Jr. T.: Tuca Guimarães