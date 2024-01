RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está em Roma para tentar fechar a contratação de Matias Viña. Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram à capital para se reunir com o clube italiano.

O Flamengo tenta chegar a um acordo de valores. O clube ofereceu 6 milhões de euros (R$ 32,2 milhões), enquanto a Roma queria 10 milhões de euros (R$ 53,62 milhões).

As partes flexibilizaram. A sensação é de otimismo pelo negócio. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Os dirigentes viajaram nos últimos dias. O vice-presidente de futebol e o diretor executivo esperam avançar na contratação de Luiz Henrique e Viña.

O próximo destino é a Espanha. A dupla quer entender a situação do atacante brasileiro e conversar sobre as condições com o Real Betis. Os espanhóis e o jogador priorizam propostas de venda e da Europa.

A dupla vai para os Estados Unidos. Os dirigentes vão encontrar a delegação na pré-temporada do clube na Flórida.

Viña estava no Sassuolo, também da Itália. O contrato era de empréstimo.