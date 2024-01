SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Novorizontino é o primeiro semifinalista da Copinha. Embalado novamente pela dupla Café-Canela, o Tigre dominou, venceu o Athletico-PR por 3 a 1, no Lanchão, e eliminou mais um grande do país no torneio.

Kauê Canela, Luiz Otávio e Enzo decretaram a classificação. Lima descontou para o Furacão. Autor do primeiro gol e um dos destaques dos paulistas, o camisa 9 também fez na virada contra o São Paulo, nas oitavas.

A partida ficou paralisada por cerca de 20 minutos devido à forte chuva em Franca. O jogo foi interrompido logo após o segundo gol e retomado depois que a tempestade deu uma trégua, mas o gramado ficou encharcado.

O adversário do Novorizontino na próxima fase sairá de Corinthians x América-MG, que começa às 21h35 (de Brasília). Os jogos da semi serão disputados no domingo (21) e na segunda-feira (22) - os horários ainda não foram confirmados.

O Tigre é uma das sensações da Copinha. Em busca do título inédito, o clube avançou em segundo no Grupo 6, e depois deixou Botafogo, São Paulo, e agora o Athletico, pelo caminho.

COMO FOI O JOGO

O Novorizontino pressionou o Athletico, mas só inaugurou o placar na última jogada do primeiro tempo. Comandado por Lucas Café, o time paulista controlou as ações e levou mais perigo. Kauê Canela perdeu três chances, uma delas acertando o travessão, antes de furar a barreira adversária.

O Furacão tentou reagir após o intervalo, mas levou um golaço e depois a chuva complicou. Repleto de poças, o campo ficou comprometido pela tempestade e dificultou que os dois times conseguissem desenvolver as jogadas. O Athletico até descontou, mas sofreu o terceiro na sequência e acabou eliminado.

GOLS

1x0: Aos 47 minutos do primeiro tempo, Enzo cruzou da esquerda, Canela cabeceou na pequena área e o goleiro defendeu. O rebote voltou para o camisa 9, que bateu rasteiro à queima-roupa para, enfim, furar o bloqueiro adversário.

2x0: Aos 19' do 2º tempo, o Novorizontino cobrou escanteio curto pela esquerda, Luiz Otávio recebeu na ponta da área, calibrou o pé e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Filipe.

2x1: Aos 62', o Athletico mandou chuveirinho na área em escanteio pela direita. Lima ficou com a sobra após bate-rebate na área e, de carrinho, estufou a rede.

3x1: Em resposta, aos 63', Enzo recebeu na área, dominou e bateu de canhota no contrapé do goleiro para esfriar a reação.