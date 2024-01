SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O noticiário desta quinta (18) do Mercado da Bola de hoje teve como principal novidade o Flamengo encaminhando a contratação do lateral Viña, ex-Palmeiras. Além disso, o volante André, do Fluminense, voltou a entrar no radar do Fulham.

Destaques do dia

Flamengo faz 'Operação Vina' em Roma: Os dirigentes rubro-negros Marcos Braz e Bruno Spindel foram à capital italiana e costuraram a contratação do lateral uruguaio. O Fla chegou a oferecer 6 milhões de euros (R$ 32,2 milhões), e passou a negociar após receber pedida da Roma de 10 milhões de euros (R$ 53,62 milhões).

Fulham sonda André mais uma vez: O clube inglês reabriu conversas para contratar o volante brasileiro ainda nesta janela. O Fluminense deseja receber 30 milhões de euros (R$ 161 milhões) pela promessa de 22 anos.

Mais notícias

Corinthians confirma Matheuzinho: O presidente Augusto Melo afirmou que o lateral do Flamengo já fez exames e que será anunciado em breve. O jogador chega por empréstimo até dezembro

Santos quer renovar com capitão: O Peixe encaminhou a renovação do venezuelano Tomas Rincón por mais três anos. O jogador de 36 anos aceitou a redução salarial, e agora tem na pesa uma proposta para estender o vínculo.

Novo capítulo da novela Moscardo: Corinthians e PSG buscaram um fundo de investimentos disposto a antecipar o valor da primeira parcela da venda da joia brasileira de 18 anos, exigência do clube do Parque São Jorge para firmar um pré-contrato. Moscardo ficará até junho no Brasil, realizando sua recuperação da cirurgia no pé, e depois vai para Paris.

Brasil é o maior gastador: O futebol brasileiro foi o que mais investiu no mercado da bola nesta janela. Os clubes do Brasileirão já gastaram 79,1 milhões de euros (424 milhões) em reforços, segundo o site especializado Transfermarkt.