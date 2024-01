SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos brecou a busca por goleiros após a frustração na negociação pelo Tadeu, mas ainda quer um nome para brigar pela titularidade com João Paulo.

O Santos deu um passo atrás após se frustrar com a negociação por Tadeu, do Goiás. O time alvinegro passou quase um mês negociando a chegada do jogador, teve o "sim" do atleta, mas viu o clube goiano dificultar a transação.

A ideia é voltar a mapear o mercado e filtrar nomes para abrir negociações. Marcelo Grohe ainda está no radar do Santos, mas não há negociações avançadas.

O clube paulista, segundo apurou a reportagem, quer um goleiro para brigar com João Paulo. Desde a queda do Peixe para a série B, a diretoria não vê com bons olhos manter João no gol.

O departamento de futebol entende que resta um goleiro para fechar o elenco. O foco é se desfazer dos jogadores que estão no Grupo B, como Lucas Lima, Mendoza, Dodô, entre outros.