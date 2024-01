SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse não ter medo do processo do V-Varen Nagasaki pela saída do técnico Fabio Carille.

O V-Varen Nagasaki anunciou que vai acionar a Fifa pela saída de Fabio Carille. O Santos não pagou a multa rescisória.

O V-Varen alega que tinha contrato até o fim de 2024, com multa de R$ 7 milhões. O Peixe discorda.

O entendimento do Santos é que o contrato previa saída sem custos. O contrato do Carille, inclusive, já está regularizado na CBF.

"É um direito do clube japonês, já foi noticiado e publicado. Para nós é um assunto que será acompanhado apenas juridicamente. Não tem nenhuma situação diferente. Não tememos em nada em relação a essa multa, envolvendo uma questão muito pessoal sobre o clube", afirma Teixeira.

LUCAS LIMA

O presidente do Santos também explicou o imbróglio sobre Lucas Lima e disse não entender a postura do atleta.

Afastado, o meia recusou propostas. O Sport aceitaria pagar R$ 250 mil do salário durante empréstimo.

O Santos continua tentando a saída ou a rescisão do contrato.

"O Lucas Lima já rejeitou quatro propostas. Ele está fazendo escolhas. É o direito dele. Seguiremos fazendo esse trabalho, mas no limite. Não conseguimos entender ainda a preferência do profissional, mas respeitamos. Ele tem contrato em vigência. Vamos ver a próximas tratativas para ter o melhor desfecho possível", falou Teixeira.

*

VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE MARCELO TEIXEIRA

Morelos

Já ocorreu a negociação e já está enquadrado no teto salarial do clube. Demorou um pouco mais por ser um dos salários mais altos do elenco e houve a adequação, está adequado ao teto salarial máximo.

Andrey Quintino

"O Andrey está sendo avaliado, é um pedido do Carille. Não consta na nossa programação pois está sendo avaliado. Possivelmente que quatro jogadores serão chamados da Copinha para a avaliação também. São jovens. Dentro da nossa política, queremos fazer dar oportunidades para os jovens talentos que estão subindo da base. Queremos renovar o elenco com vista nas próximas temporadas. A comissão técnica avaliou a Copinha, mais quatro ou cinco jogadores estão treinando com o grupo profissional"

Marcelo Teixeira sobre multa do Carille

Convite para a Copa do Brasil

Nossa ida até a CBF foi uma convocação. Nós discutimos assuntos sem pauta, apenas fomos e participamos. Não fomos com o intuito de fazer convite à Copa do Brasil. Já foi divulgado o regulamento e tabela. Então, por parte do Santos, não tem nada referente a isso. Fomos apenas para participar da reunião.

Paulista e STJD

O jurídico está acompanhando o desenrolar dessa situação, existe um cuidado maior. Tivemos uma reunião no batalhão da PM, uma reunião muito importante de aproximação entre as entidades. Um novo momento, o que tem acontecido no passado, cenas fortes e lamentáveis. Nós repudiamos e manifestamos um desejo de contato permanente. Independente do resultado, é importante que todos tenham sua responsabilidade e comportamento dentro e fora do estádio de futebol.

Mudança plano de sócios

Importante, é uma decisão temporária e emergencial. A ideia é que haja um acesso maior aos associados. Sabemos reconhecer que o sócio precisa ter uma diferença no plano, porém, pela quantidade de associados e benefícios, estávamos tendo mais problemas e dificuldades. Foi uma medida em meio a muitas que faremos. Mas como já temos um jogo na quarta-feira, a decisão precisou ser feita. Não posso adotar outras medidas que gostaria de adotar, mas transmito ao associado e associada que as decisões serão feitas e programadas para que, no momento certo, colocarmos um site permanente no ar e que dê assistência e tenha o carinho e atenção que tenhamos que dar.

Homenagem ao jurídico?"Tivemos ações muito rápidas. Tínhamos mais de 50 jogadores no elenco de profissionais e reformulamos o plantel. Conseguimos quase que negociar todos os jogadores. Ainda buscamos os demais. E não tivemos problemas relacionados a inscrição dos novos jogadores. Todos estão aptos e registrados"

Carille

Por parte do Santos está encerrado. Vamos acompanhar com o nosso jurídico. Vamos aguardar. Nós fomos a reunião na boa intenção, intermediar essa relação do clube japonês com o Carille. Até fizemos algumas ações para que houvesse uma possibilidade de acordo para a rescisão trabalhista da comissão. Foi feita uma proposta e o clube japonês segue com outra visão dentro dessa relação trabalhista. O Santos analisou todo o processo jurídico. Temos por escrito e todo acompanhamento está sendo feito. Vamos apenas acompanhar todo o desenrolar dessa situação. O técnico e a comissão estão registrados. Representa o Santos no trabalho. Não teremos problemas para registrar jogadores. Todos foram registrados já para representar o Santos neste sábado".

Lucas Lima

"O Lucas Lima já rejeitou quatro propostas. Ele está fazendo escolhas. É o direito dele. Seguiremos fazendo esse trabalho, mas no limite. Não conseguimos entender ainda a preferência do profissional, mas respeitamos. Ele tem contrato em vigência. Vamos ver a próximas tratativas para ter o melhor desfecho possível"

Busca por goleiro e Basso

Estamos no mercado. Não há uma prioridade máxima na busca por goleiro. Ela está sendo avaliada de acordo com nosso mercado, nacional e internacional. O Basso retornou por conta dessa adequação. O Grupo 2 não impede que sejam chamados para o Grupo 1. Desde que tivéssemos a readequação salarial e técnica. No caso dele foi as duas. Agora, diante dessas alternativas, houve uma negociação com o Basso. Está integrado ao grupo.

WTorre

Acho o início fundamental e importante para nós regulamentarmos a nova Vila Belmiro e encontrar as razões necessárias para as garantias entre as partes. Nessa reunião foi dado outro prazo, que foi o projeto com as correções. As correções foram feitas pela gestão anterior. Nós fizemos alterações pequenas sobre o projeto feito pelo arquiteto Volpato junto com a diretoria da Wtorre. Estamos de protocolar na prefeitura nessa semana. Nossa intenção é, ao protolocar, ser feitas outras observações por parte da prefeitura para o projeto ser, de novo, encaminhado. Devem aprovar o início das obras, o que acreditamos que será feito de forma rápida [a aprovação]. E então, naturalmente, pedimos para a Wtorre, porque ela é a responsável pela comercialização das cadeiras cativas, pedimos, em homenagem ao Santos, de forma mais rápida e objetiva, pudermos dia 14 de abril dar início a comercialização das cadeiras cativas. Isso dependerá dos assuntos que tivemos nessa última reunião.

Próximas ações

Equacionamos o número do elenco que estava inchado. O problema financeiro continua existindo. Diminuímos drasticamente essa folha, mas esticamos um pouco mais desse problema. Nós esperamos, nas próximas etapas, no sentindo de continuar equacionando financeiramente a situação, que é grave. Estamos buscando alternativa para as receitas, aumentando essas receitas, de forma forte. E o mercado reagindo positivamente ao projeto.

Máster e mercado

O mercado está altamente aquecido. O clube está tendo uma reciprocidade em termos de acordos que estão sendo concluídos. Tivemos duas prioridades: a renovação dos contratos dos parceiros que já estavam conosco. A segunda foi ir ao mercado. E estamos recebendo opções não somente relacionadas ao que estão sendo apresentadas. Não temos parceiros nas costas, ainda. Mas temos uma proposta do atual que entendemos que ainda não é uma oferta adequada. Mas temos opções. O nosso máster é a Blaze. E ele é o patrocinador oficial, tem contrato vigente de um ano. Está sendo discutido como todos os outros. Estamos fazendo nesta sexta-feira (19), como a Blaze, que ele possa entender o novo processo e ajudar dentro dessa reconstrução e possa ajudar. A gestão anterior antecipou uma série de receitas. Fica entre 2024 e 2025 comprometido com algumas situações, na qual nesta sexta-feira (19) fica muito difícil cumprir o orçamento. Estamos conversando. Não há nada em termos de rompimento com o atual patrocinador máster. Queremos reciprocidade de todos. E como nós temos um departamento, esse departamento recebe propostas. É normal.