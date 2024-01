SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta sexta-feira (19), na Arena Barueri, e avançou às semifinais da Copa São Paulo.

Pedrão foi quem marcou o único gol da partida. O jogador anotou de cabeça, aos 30 minutos do segundo tempo.

O Cruzeiro segue invicto na Copinha e em busca do seu segundo título. O time é o atual campeão da Copa do Brasil sub-20.

Agora, a Raposa enfrenta o Flamengo. As datas e os horários das semis ainda serão definidos.

COMO FOI O JOGO

Cruzeiro dominante e falta de mira. A Raposa iniciou o jogo a todo vapor e foi superior em todas as ações. Apesar da ofensividade, a equipe não conseguiu transformar a vantagem em gols, terminando a etapa com o placar zerado. A única jogada de perigo do Coritiba foi com Kaio César, aos 32 minutos, que acertou a trave após forte chute.

Insistência e classificação. O jogo, que parecia caminhar para os pênaltis, foi alterado na marca dos 30 minutos. Fernando ficou com a bola, após cobrança de escanteio, e cruzou na medida para Pedrão se livrar da marcação e cabecear para o fundo do gol.