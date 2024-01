SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O catarinense Zion Bethonico, 17, conquistou neste sábado (20) a primeira medalha do Brasil de inverno seja na edição dos Jogos da Juventude ou nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele ficou com o bronze na disputa do snowboard cross nos Jogos Olímpicos da Juventude de Gangwon, na Coreia do Sul.

Após a conquista, Zion dedicou sua medalha ao irmão mais velho, Noah Bethonico. A vaga do medalhista na competição, aliás, foi conquistada por Noah, que após a classificação completou 20 anos, idade limite para participar da competição. Desta forma, a vaga foi herdada por Zion, que era o próximo atleta com idade elegível.

"Eu dedico a minha medalha ao meu irmão Noah, que foi o meu diferencial. Ele esteve comigo o tempo todo. Durante a competição, depois de todas as minhas descidas, ele subiu comigo na gôndola fazendo uma revisão do percurso, procurando me ajudar a melhorar a cada nova bateria. Essa medalha é para ele que é quem sempre esteve mais próximo", afirmou Zion.

Para subir ao pódio, o brasileiro precisou se recuperar após um início discreto. Na primeira bateria, ele ficou em terceiro lugar. A partir daí, porém, Zion venceu as quatro provas restantes, conquistando 18 dos 20 pontos em jogo.

O francês Jonas Chollet ficou com o ouro e o canadense Anthony Shelly levou a prata.

Até hoje, o melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno da Juventude era a oitava posição de Marley Linhares no monobob em Lillehammer 2016. Na versão principal dos Jogos Olímpicos de Inverno, Isabel Clark detinha o melhor desempenho do país com a nona colocação no snowboard cross em Turim 2006.