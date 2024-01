MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou a contratação do meio-campista Gabriel Pires, ex-Botafogo, neste sábado (20). Ele assinou contrato até 2025.

Pires pertencia ao Benfica, de Portugal, e atuou no Botafogo na última por empréstimo. O atleta de 30 anos utilizará a camisa 22.

"Fiquei muito feliz quando soube do interesse e quando cheguei aqui no CT, onde fui muito bem recepcionado por todos e pude ver a estrutura. Muito feliz de chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusive recém-campeão da América. Então fiquei feliz com essa oportunidade de estar em um ambiente de títulos. Vim para ajudar e, se Deus quiser, conquistar mais ainda", afirmou o meia.

O jogador por outros clubes europeus, como Juventus-ITA, Pro Vercelli-ITA, Spezia-ITA, Livorno-ITA, Leganés-ESP e, por fim, o Benfica. O meia atuou também pelo Al-Gharafa, do Qatar.

O Fluminense já anunciou, para esta temporada, o meia Renato Augusto, o zagueiro Antonio Carlos e o goleiro Felipe Alves.