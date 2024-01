SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP, neste sábado (20), na estreia do Campeonato Paulista 2024, com direito a um belo gol de Otero, com assistência de Giuliano, no primeiro teste de uma equipe cheia de caras novas.

O venezuelano saiu do banco para abrir o placar com uma bela puxada de voleio, após receber passe do camisa 10 ex-Corinthians, que fez uma grande partida no meio-campo santista.

O time da casa até ensaiou uma pressão e criou perigo no começo do jogo, mas o Santos logo fez valer sua qualidade técnica e, mesmo com clara falta de entrosamento, controlou a partida no segundo tempo.

O JOGO

O Botafogo surpreendeu jogando em casa e teve mais a bola nos primeiros minutos, criando e chegando ao ataque mais que o Santos.

O Santos logo melhorou e equilibrou o confronto, com Giuliano achando bons passes e criando chances para Pedrinho e Guilherme.

No segundo tempo, o Santos se impôs e pressionou o Botafogo, que recuou. O Peixe criou perigo e obrigou o goleiro João Carlos a fazer defesas importantes.

A pressão deu resultado e Otero abriu o placar para o Santos. Após saída errada do Botafogo, Giuliano cruzou e Otero dominou, girou e acertou um belo voleio.

LANCES E DESTAQUES

Perdeu! Pedrinho ficou cara a cara com o goleiro, mas esticou muito a bola, tentou cavar e perdeu a primeira boa chance do Santos no jogo.

Quase! Alex Sandro recebeu de Bernardo Schappo e chutou do meio da rua. A bola passou raspando o travessão de João Paulo.

Defendeu. Lindo passe de Giuliano para Guilherme, o camisa 11 dominou e finalizou fraco, para a defesa de João Carlos.

Passou! Jean Victor recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou com veneno. Leandro Pereira e Alex Sandro tentaram desviar, mas não alcançam a bola por milímetros.

Fora! Douglas Baggio invadiu a área em velocidade e cruzou rasteiro. Na pequena área, Leandro Pereira desviou com perigo à direita de João Paulo.

Quase contra. Jean Victor bateu cruzado, Gil desviou e quase pegou João Paulo desprevenido, mas a bola passou à direita do gol.

Olímpico? Quase. Leandro Maciel cobrou escanteio fechadinho e quase surpreendeu João Paulo, que deu um tapa na bola pela linha de fundo.

João Carlos! Cruzamento de Felipe Jonatan na cabeça de Furch. O atacante testou no meio do gol para a defesa do goleiro do Botafogo.

Ele de novo! Aderlan pegou sobra depois do escanteio e soltou o pé. Muita gente na frente do goleiro, que caiu e pegou mais uma.

Terceira defesa. Pituca subiu sozinho e cabeceou, João Carlos pegou outra. No rebote, Guilherme limpou o goleiro e ia fazer, mas Fábio Sanches se atirou na bola e salvou.

Adiantou muito! Emerson Negueba aproveitou contra ataque e disparou, ficando cara a cara com João Paulo, mas acabou esticando muito a bola e o goleiro se jogou para pegar.

Gol! Tanto apertou que o gol saiu! A zaga do Botafogo errou a saída de bola, o Santos roubou e Giuliano serviu Otero, que dominou e virou um lindo voleio para marcar um golaço.

Fora! Boa jogada de Negueba pela direita, serviu Toró, que dominou e emendou para o gol, assustando João Paulo.

Bombardeio! Jean Victor mandou uma bomba, João Paulo pegou. Depois, a bola ficou viva na área do Santos e o Botafogo apertou, mas não conseguiu fazer o gol.

BOTAFOGO-SP

João Carlos; Thassio (Walisson), Lucas Dias (Toró), Schappo e Jean Victor; Fábio Sanches, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Emerson Negueba), Alex Sandro (Tiago Alves) e Leandro Pereira. T.: Paulo Gomes

SANTOS

João Paulo, Aderlan (Hayner), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano (Cazares); Pedrinho (Otero), Guilherme e Furch (Bigode). T.: Fábio Carille

Estádio: Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP)

Juiz: João Vitor Gobi

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro De Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Otero (SAN)

Gols: Otero, aos 27min do segundo tempo (SAN)