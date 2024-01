SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Santo André por 3 a 1 na noite deste sábado (20), no MorumBis, pela primeira rodada do Paulistão.

O Tricolor saiu na frente de pênalti, viu o Santo André empatar, mas retomou o controle do jogo ainda na primeira etapa. O time deixou o gramado sob aplausos do torcedor já no intervalo.

Os gols foram marcados por Lucas, de pênalti, Luciano e Diego Costa. Cléo Silva descontou para os visitantes.

O terceiro gol são-paulino foi resultado direto do último treino de Thiago Carpini, no MorumBis: escanteio cobrado por Wellington Rato na pequena área. O treinador trabalhou a jogada por quase meia hora, com ao menos mais duas variações ensaiadas.

Com o resultado, o Tricolor paulista assumiu a liderança provisória do grupo D. Outras equipes do grupo, o Botafogo estreou com derrota para o Santos, enquanto Novorizontino e São Bernardo jogam neste domingo (21).

O time de Thiago Carpini volta a campo na terça-feira (23), às 19h30, quando visita o Mirassol. Já o Santo André recebe o Novorizontino somente na quinta-feira, às 21h.

O JOGO

O técnico Thiago Carpini fez questão de trabalhar bastante a bola parada de escanteio no último treino antes da estreia e foi recompensado. O gol de Diego Costa, terceiro do Tricolor no jogo e que tranquilizou a partida, foi fruto do trabalho do comandante.

Na atividade da última sexta-feira, o treinador comandou cerca de 30 minutos de variações de cobrança de escanteio, sempre com a dupla Lucas e Wellington Rato ao mesmo tempo na bandeirinha dando opção da cobrança fechada ou aberta. Outras variações também foram ensaiadas.

Em campo, o time do São Paulo também conseguiu executar alguns movimentos pedidos por Carpini: Lucas frequentemente deixou o lado esquerdo rumo ao centro do gramado abrindo o corredor para Welington e se aproximando de Luciano.

Além de Carpini, três dos quatro reforços contratados para esta temporada estrearam na segunda etapa da vitória são-paulina. Ferreirinha entrou na vaga de Wellington Rato, Luiz Gustavo no lugar de Lucas e Erick no lugar de Alisson. Somente o paraguaio Bobadilla não estreou. Galoppo voltou aos gramados após se recuperar da gravíssima lesão sofrida no ano passado.

LANCES IMPORTANTES

1x0. Lucas cobrou pênalti que ele mesmo sofreu, com direito a muita demora do VAR para confirmar a marcação. Ele bateu rasteiro no cantinho e abriu o placar aos sete minutos da primeira etapa.

1x1. O Santo André chegou ao empate aos 21 minutos da primeira etapa. Com dificuldades para sair jogando de trás, o São Paulo perdeu a bola, que ficou com Zé Mateus na direita. Ele cruzou para Cléo Silva entrar sozinho e cabecear para vencer Rafael.

Perdeu, Luciano! Wellington Rato deu passe magistral para deixar Luciano na cara do goleiro, mas o camisa 10 tentou colocar no cantinho do goleiro Luiz Daniel e jogou na rede pelo lado de fora.

2x1. Na segunda, ele não perdoa! Luciano recebeu de Lucas na entrada da área, engatilhou a perna esquerda e soltou a bomba para colocar o Tricolor na frente de novo aos 38 minutos.

3x1. Três minutos depois, o São Paulo ampliou. Wellington Rato cobrou escanteio para a área e encontrou Diego Costa sozinho para cabecear e vencer Luiz Daniel.

Ficha Técnica

São Paulo 3 x 1 Santo André

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinicius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson (Erick); Wellington Rato (Ferreirinha), Luciano (Galoppo) e Lucas (Luiz Gustavo); Calleri (Juan). T.: Thiago Carpini

SANTO ANDRÉ

Luiz Daniel; Zé Afonso, Walce (Luiz Gustavo), Afonso, Igor Fernandes e Edimar (Geovane); Wellington Reis e Dudu Vieira (Marciel); Lohan (Léo Passos), Felipe Ferreira e Cléo Silva (Richard). T.: Fernando Marchiori

Estádio: MorumBis, em São Paulo (SP)

Juiz: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Gols: Lucas (7min/1ºT), Luciano (38min/1ºT) e Diego Costa (41min/1ºT) (São Paulo); Cléo Silva (21min/1ºT) (Santo André)

Cartões amarelos: Wellington Reis; Luciano e Alisson

Público: 45.270

Renda: R$ 2.377.411,00