SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou com o Novorizontino por 1 a 1, em Novo Horizonte, na estreia pelo Campeonato Paulista na tarde deste domingo (21).

O Verdão saiu na frente já na segunda etapa, mas a equipe do interior empatou no último lance do jogo. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, para o Palmeiras, e Willian Farias, para o Novorizontino.

O Verdão não teve boa atuação e foi pressionado pelo Novorizontino durante boa parte do jogo. A equipe do interior chegou a abrir o placar, mas o VAR pegou uma falta na origem do lance e anulou o gol. No fim, a atuação foi coroada com o empate.

Com o resultado, o Palmeiras fica atrás do Água Santa que estreou com vitória no grupo B. Ponte Preta, que estreou com empate, e Guarani, que estreia contra o Corinthians, completam o grupo.

O time de Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h35, quando recebe a Inter de Limeira no Allianz Parque. O Novorizontino terá pela frente o Santo André, fora de casa, na quinta-feira (26).

Após novo 'fico' e renovação, Abel abre ano com empate

Depois de todas as dúvidas sobre a permanência do treinador português no Palmeiras para 2024, Abel Ferreira estreou o novo contrato até 2025 com empate. O Palmeiras não teve boa atuação em Novo Horizonte, ia levando os três pontos na bagagem, mas sofreu o empate no último lance.

O Verdão fez um primeiro tempo bastante abaixo do que pode apresentar, o que fez o treinador voltar do intervalo promovendo duas estreias: Caio Paulista na vaga de Vanderson e Bruno Rodrigues no lugar de Breno Lopes. Na metade da segunda etapa, Aníbal Moreno também estreou na vaga de Zé Rafael.

O gol de Raphael Veiga esfriou o ímpeto do Novorizontino, mas a equipe do interior voltou a pressionar no fim do jogo e conseguiu o empate.

Lances Importantes

Pra fora! O Novorizontino teve a primeira grande chance da partida aos 16 minutos do primeiro tempo. Marlon chegou pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área e encontrou o carrinho de Waguininho no segundo pau, mas a bola saiu à esquerda da trave de Weverton.

VAR anula! A equipe do interior chegou a sair na frente ainda no primeiro tempo, mas o VAR anulou o gol pegando falta em Zé Rafael na origem do lance. Geovane havia soltado a bomba da entrada da área e Neto Pessoa tinha aproveitado rebote de Weverton para marcar.

Na trave! Logo aos dois minutos do segundo tempo, Waguininho arrancou para o ataque, invadiu a área e carimbou a trave do goleiro Weverton.

1x0. Veiga! Marcos Rocha cruza de esquerda para a área, Raphael Veiga vem de trás livre de marcação, cabeceia no chão e conta com a ajuda do goleiro Jordi para colocar o Verdão na frente aos 16 do segundo tempo.

Raspando a trave! Aos 44 minutos, o Novorizontino quase chegou ao empate. Rodrigo Soares levantou na área, César Martins subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol. Weverton só torceu e a bola passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro.

1x1. Praticamente no último lance, Jenison encontra Willian Farias dentro da área e o meia chega batendo para empatar para o Novorizontino.

FICHA TÉCNICA





NOVORIZONTINO 1 x 1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista - 1ª rodada

Data: 21/01/2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Amarelos: Danilo Barcelos e Jenison

Gol: Raphael Veiga (16'/2ºT); Willian Farias (51'/2ºT)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Zé Rafael (Aníbal), Richard Ríos e Raphael Veiga (Atuesta); Mayke, Breno Lopes (Bruno Rodrigues) e Rony (Jhon Jhon). Técnico: Abel Ferreira

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Chico, César Martins e Danilo Barcelos (Reverson); Geovane, Marlon (Paulo Vitor) e Rômulo (Willian Farias); Willean Lepo, Waguininho (Rodolfo) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista