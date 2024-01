SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo colocou novamente a garotada em campo e ficou no empate com o Nova Iguaçu neste domingo (21), pela segunda rodada do Campeonato Carioca, em jogo disputado no Estádio Almeidão, em João Pessoa, Paraíba.

O Nova Iguaçu abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com Carlinhos. Noga errou o corte e deu no pé do atacante, que saiu mano a mano com Matheus Cunha e, de cavadinha, marcou um belo gol.

O Flamengo pressionou e conseguiu o empate com Thiaguinho, aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu de Lorran, limpou dois e chutou forte no canto.

O Rubro-Negro apertou pela virada, mas o Nova Iguaçu se fechou na defesa e a expulsão de Thiaguinho, aos 44 minutos do segundo tempo, complicou o 'abafa' do Fla.

Com o empate, o Flamengo assume a segunda posição do Campeonato Carioca, atrás do Botafogo. A próxima partida do Fla é contra a Portuguesa-RJ, no sábado (27), às 18h10, ainda com os garotos. O time principal joga o último amistoso nos Estados Unidos contra o Orlando City, também no sábado.

O Nova Iguaçu segue invicto no Carioca e estaciona em quarto, podendo ser ultrapassado pelo Vasco, que ainda joga na rodada. A equipe da baixada fluminense enfrenta o Bangu na quarta-feira (24).

Como foi o jogo

O jogo começou movimentado, com os garotos do Flamengo tomando a iniciativa, mas o Nova Iguaçu respondia criando chances em jogadas de velocidade.

Em uma dessas escapadas, o Nova Iguaçu se aproveitou da falha de Noga para abrir o placar. O zagueiro errou corte de cabeça e deu no pé do camisa 9, que arrancou e finalizou com categoria.

O Flamengo ensaiou uma pressão no começo do segundo tempo, buscando o gol de empate, mas acabou transformando a necessidade de empatar em pressa e começou a errar jogadas simples.

O Rubro-Negro insistiu e conseguiu o empate com Thiaguinho, após jogada de Lorran. Depois do gol, os Garotos do Ninho seguiram apertando para buscar a virada, que não veio.

O Nova Iguaçu esfriou o jogo na reta final, satisfeito com o empate e tentando frear o ímpeto do Flamengo.

Autor do gol do Fla, Thiaguinho foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo e complicou a pressão do rubro-negro nos minutos finais.

Mais lances

Fora! Yago recebeu na entrada da área, cortou a marcação e encheu o pé, por cima do gol.

Quase! Yago recebeu dentro da área, tentou o drible, a bola sobrou com João Victor que encheu o pé para fora.

Fabrício! Petterson recebeu passe de Lorran nas costas da zaga pela direita e chegou batendo do bico da pequena área. O atacante encheu o pé, para a linda defesa do goleiro.

Vermelho! Thiaguinho perdeu a bola no campo de ataque e deu carrinho com as duas pernas. O atacante tentou disfarçar, mas recebeu o segundo amarelo e foi expulso.