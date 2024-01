SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vasco e Sampaio Corrêa ficaram no empate em 3 a 3 em jogo intenso que teve golaços e uma falha bizarra do goleiro Halls, na segunda rodada do Campeonato Carioca, disputado neste domingo (21), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema.

Max abriu o placar após falha bizarra do goleiro Halls, que tentou driblar, se enrolou e perdeu a bola na frente do atacante que tocou para o gol.

O segundo gol foi de Marcelo, que tentou três vezes até conseguir empurrar a bola para a rede, após falha do zagueiro Capasso.

O Vasco diminuiu no final do primeiro tempo, com gol de Barros. Orellano cobrou falta na cabeça do garoto, que desviou no canto do goleiro.

Orellano empatou o jogo com um golaço no começo do segundo tempo. O argentino acelerou da direita por dentro e bateu no ângulo.

De cabeça, Paixão virou o jogo para o Cruzmaltino. Após outra boa cobrança de falta de Orellano, o atacante desviou e fez o terceiro.

Gabriel Agu empatou novamente o jogo com um golaço. Acelerou e disparou uma pancada no ângulo de Halls.

Com o empate, o Vasco estaciona na terceira posição do Campeonato Carioca. O próximo desafio do Cruzmaltino é diante do Madureira, na quinta-feira (25). O Sampaio Corrêa é nono na tabela e enfrenta a Portuguesa-RJ, na quarta-feira (24).

O jogo

Com o time misto, o Cruzmaltino viu o Galinho de Saquarema fazer dois gols logo no primeiro tempo.

A defesa do Vasco teve uma noite infeliz: Halls falhou feio no primeiro gol e Capasso no segundo, em uma atuação negativa do sistema defensivo.

O Cruzmaltino reagiu e buscou o empate. No final do primeiro tempo, diminuiu o placar com Barros, de cabeça. Logo no início do segundo, Orellano empatou com um golaço e Barros virou.

O meia argentino foi o destaque positivo da equipe vascaína, com um golaço e duas assistências em cobranças de falta.

Agu deixou tudo igual novamente com mais um golaço, um chute forte no ângulo, sem chances para o goleiro Halls.