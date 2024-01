SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram precisos apenas 45 minutos para De La Cruz mostrar suas credenciais no Flamengo em sua estreia pelo clube, realizada neste domingo (21).

COMO FOI A ESTREIA DE DE LA CRUZ

De La Cruz entrou na volta do intervalo da vitória do Flamengo sobre o Philadelphia Union. O uruguaio teve ao seu lado o compatriota Arrascaeta, com Gabigol e Bruno Henrique mais à frente.

O camisa 18 começou o jogo deslocado pelo lado direito. Ele deu dinamismo nas jogadas ofensivas do Flamengo com passes rápidos e em direção à área adversária.

Dribles fizeram parte do repertório. De La Cruz não ficou limitado apenas à função de armar o ataque do Flamengo. O uruguaio ganhou alguns duelos individuais, deixou adversários para trás com dribles e mostrou agilidade na mudança de direção.

Ainda teve mudança de posicionamento. Com o passar do tempo, De La Cruz passou a jogar mais centralizado, o que permitiu que tivesse uma chance clara de gol em uma bola ajeitada por Gabigol. A finalização no canto direito baixo foi defendida pelo goleiro Trent.

O meio-campista também foi bem nas cobranças de falta próximas à área. Em uma oportunidade perto da meia-lua, ele mandou a bola no canto direito, mas novamente parou no goleiro adversário.

ADAPTAÇÃO E ELOGIOS AO FUTEBOL BRASILEIRO

Perguntado sobre a adaptação ao Brasil após a partida, o uruguaio citou a proximidade dos companheiros neste primeiro momento e se disse feliz pela partida e pelo desempenho.

"Muito feliz. Me senti muito bem. Tentarei me adaptar o mais rápido possível ao que é o grupo em linhas gerais. O grupo me recebeu muito bem, me acompanharam nesses primeiros dias e creio que isso vai ser importante para adaptação, que vou tentar fazer o mais rápido possível e tentar ajudar a equipe", disse De La Cruz.

Apesar de nunca ter jogado no futebol brasileiro, De La Cruz disse que já havia assistido a alguns jogos do campeonato local e fez elogios ao nível técnico.

"O futebol brasileiro é um futebol competitivo, uma das grandes ligas do mundo, muito atrativa e que qualquer jogador quer jogar. Tentarei conseguir coisas importantes", afirmou o jogador.

De La Cruz deve ganhar mais minutos no próximo sábado (27), quando o Flamengo enfrentará o Orlando City no segundo e último amistoso nos Estados Unidos.