SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior chegou ao seu gol de número 70 com a camisa do Real Madrid e assumiu a segunda colocação entre os brasileiros que mais balançaram as redes com a camisa do clube espanhol.

O atacante de 23 anos deixou Roberto Carlos para trás. Mas ainda está longe de alcançar a marca de Ronaldo Fenômeno, que lidera a lista.

Vini chegou aos 70 após 243 jogos, em 16.745 minutos em campo. Isso dá uma média de um gol a cada 239 minutos.

Já Fenômeno, balançou as redes 104 vezes pelo time merengue, mas precisou apenas de 177 partidas para chegar a essa marca.

O brasileiro chegou a essa marca após balançar as redes na vitória do Real Madrid sobre o Almería, por 3 a 2. O gol do camisa 7 foi rodeado após a arbitragem sinalizar que foi de ombro, não de braço.