SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick, que está com a seleção pré-olímpica, falou sobre as comparações que fazem com Ronaldo e Pelé.

O QUE ACONTECEU

"Tem coisas que acontecem e tem gente que fala e diz, ele é o novo Pelé, o novo Ronaldo... Quero ser o Endrick e para mim o que se fala não me importa. Agora tenho uma grande responsabilidade, vou aguentar a pressão porque sei que posso ajudar a minha família e quero também incentivar outros jovens", disse em entrevista para a CazéTV.

O atacante de 17 anos falou que está confiante em sua permanência na seleção brasileira principal. Ele mencionou que quer estar na convocação para as partidas contra a Inglaterra e a Espanha, que acontecem em março.

Endrick também comentou que participar dos Jogos Olímpicos de Paris é "um sonho" para ele. O evento acontece entre julho e agosto deste ano.

"Os Jogos Olímpicos são um sonho para mim, tem também a Copa América. Se eu tiver força e capacidade para estar lá, por enquanto não penso nos Jogos. Se não for convocado para a Copa América, vou pensar nos Jogos, que é o campeonato mais próximo, mas primeiro temos que conquistar o Pré-Olímpico", ressaltou.

O jogador do Palmeiras é o atleta mais novo a balançar as redes pelo Brasileiro na era dos pontos corridos ao fazer um dos gols na goleada sobre o Coritiba por 4 a 0, em outubro de 2022. Ele tinha 16 anos, 2 meses e 15 dias na ocasião.

Além disso, ele é o quarto jogador mais jovem a estrear pela seleção brasileira, com apenas 17 anos, atrás somente de Pelé, Edu e Coutinho.