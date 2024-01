SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o Brasil ganhar a primeira medalha de sua história nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que estão sendo realizados em Gangwon, na Coreia do Sul, o país alcançou mais um feito na competição ao conquistar, na madrugada desta segunda-feira (22), a primeira vitória no curling.

O time brasileiro formado por Rafaela Ladeira, 17 anos, Julia Gentile, 15, Guilherme Melo, 15 e Pedro Ribeiro, 14, derrotou a Alemanha por 6 a 4 na quarta rodada do Grupo B na competição de equipe mista.

"Não tem palavras para descrever esse momento. A gente já chorou, já riu, já xingou, é algo que nunca vamos esquecer", afirmou Rafaela Ladeira, líder da equipe, ao Olympics.com.

"É uma emoção muito grande, trabalhamos 15 meses com muito treino. As pessoas não têm noção do quanto você precisa trabalhar para chegar aqui e vencer. Tivemos um começo difícil, mas hoje podemos mostrar que o nosso potencial é grande", disse a técnica Ísis Oliveira.

O resultado positivo do Brasil na modalidade veio após três derrotas no torneio --contra Coreia do Sul (17 x 1), Canadá (14 x 0) e Dinamarca (14 a 1). A seleção brasileira ainda fará mais três partidas na primeira fase contra Suíça, Itália e Grã-Bretanha.

Esta é a terceira participação da seleção brasileira de curling nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Na estreia, em Lillehammer-2016, foram sete derrotas e cinco pontos marcados. Em Lausanne-2020, mais cinco derrotas, com nove pontos marcados.

Conhecido como "xadrez no gelo", o curling consiste no lançamento de pedras em relação a um alvo. A modalidade é conhecida pelo uso por parte dos jogadores de uma espécie de vassoura que serve para deixar o gelo mais liso e permitir que as peças se movam com mais facilidade.

O curling começou a ser praticado em meados do século 16, nos lagos congelados da Escócia. Ele fez parte da primeira edição dos Jogos de Inverno, em 1924, mas só retornou ao programa olímpico em 1998.