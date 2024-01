RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Betis não cedeu na pedida por Luiz Henrique. Após encontro com o Flamengo, o clube manteve as condições e o jogador, no momento, está longe do rubro-negro.

Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Espanha. Os dois se reuniram com o Betis para debater as condições do negócio.

A transferência dificilmente vai acontecer nos termos atuais. O Betis não reduziu os valores e segue focado em vender o atacante. A informação inicial é do jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem do UOL.

O clube carioca apresentou a ideia de negócio que tem para o jogador. O Flamengo deseja ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Além disso, pagaria uma quantia pelo vínculo temporário que seria abatida em caso de compra.

O Flamengo já fez outras negociações assim. Foram os casos de Pedro, com a Fiorentina, e Gabigol, com a Inter de Milão.

A diretoria carioca já sabia da dificuldade do negócio. O vice-presidente de futebol e o diretor executivo foram à Europa para tentar conversar e acelerar o processo.

O Betis prioriza a venda para a Europa. O clube espanhol aguarda propostas que considere mais atrativas. O preço estipulado é de 18 milhões de euros (R$ 97,18 milhões).

O Flamengo insiste em Luiz Henrique por causa de Tite. O treinador gosta do jogador e identificou a necessidade de um reforço para o setor.