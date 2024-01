SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro 2024. A equipe, jogando em casa, venceu o Guarani por 1 a 0 com o gol de Romero. Porém, apesar da vitória, o time teve um nome que não foi tão bem assim, e outro que se destacou. Confira:

FOI BEM

Romero: o paraguaio foi o nome do jogo após anotar o único tento da partida. Ele finalizou uma só vez durante todo o confronto, e acertou uma bicicleta no gol adversário.

FOI MAL

Wesley: o jogador vacilou duas vezes em lances que renderam o contra-ataque do Guarani. Ele foi bastante cobrado por Mano Menezes na beira do campo.