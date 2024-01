SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta segunda-feira (22) pelo Vitória, Luan falou sobre sua segunda passagem pelo Grêmio e o que fez com que o meia fosse pouco aproveitado.

O QUE ELE DISSE

"Cheguei no Grêmio, o time estava muito bem encaixado e foi difícil entrar na equipe. Por isso o fato de pouca minutagem. Só quero ter oportunidade de jogar e mostrar o que sei de melhor."

"Sinceramente, até nesta segunda-feira (22) eu não sei por quê [não renovou com o Grêmio]. Tudo na vida tem propósito. Não era para estar lá, era para estar aqui. Não quero pensar nisso, mas no Vitória. É o mais importante

Luan retornou ao Grêmio no ano passado e não teve o contrato renovado. Antes, o meia defendeu o Tricolor entre 2014 e 2020."

O meia comentou também o acerto com o Vitória e afirmou que estará pronto para estrear em poucos dias. Luan assinou até o fim de 2024.

"O recado que tenho é trabalhar 100%, no dia a dia. Sei da minha capacidade. (...) É uma grande oportunidade de voltar a jogar em alto nível, ainda mais com a camisa do Vitória. É uma grande oportunidade", disse.

"Já estou treinando há uma semana, me sentindo bem. Como todo atleta que começa, tem a pré-temporada. Não gosto de colocar data, mas falando com a preparação eles vão saber o melhor. Acredito que em poucos dias vou estar pronto para estreia."

"Posso jogar em qualquer posição, no meio e no ataque. Tenho que conversar com o professor, em como ele pretende me escalar. Tudo depende dele. (...) A maior parte da minha carreira foi atuando pelo meio junto do segundo atacante. Mas joguei de ponta recuando um pouco mais. Não tenho dificuldade em jogar em qualquer posição. Mas joguei mais como meia chegando no ataque."