SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Erick foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (22), no CT da Barra Funda, como reforço do São Paulo. Ele revelou uma premonição do ex-técnico Milton Cruz e uma bronca de Rafinha por falar que jogava com ele no videogame.

PREMONIÇÃO

"Em 2017, o Milton Cruz foi meu treinador no Náutico. Ele falou que um dia ia me ver jogar no São Paulo. E eu falei que era um sonho. nesta segunda-feira (22) estou muito feliz, minha família também. O fato de jogar uma Libertadores num clube que era meu sonho, tricampeão, me deixa muito feliz".

BRONCA DE RAFINHA

"Eu fui falar de videogame, o Rafinha ficou bravo comigo (risos). Jogadores que vi no videogame, na televisão, o próprio Luiz, que vi jogar uma Copa do Mundo. Todo mundo conversa muito comigo, vem me ajudando, conversando comigo, é uma honra muito grande jogar com esses jogadores".

ANSIEDADE

"Desde que surgiu o contato do São Paulo, Rui me ligou, conversou comigo e me deixou tranquilo. Ansiedade grande de querer vir, mas estava defendendo o Ceará que é um grande clube também. Nunca tirei o pé ou parei de treinar. Estava na torcida e conseguiram ser campeão da Copa do Brasil".

Confira outras respostas de Erick na entrevista coletiva:

SONHO

Agradecer ao São Paulo pela oportunidade, estou realizando um sonho de criança estar aqui. Uma honra vestir essa camisa, estou muito feliz e motivado e espero que seja um grande ano. Espero que possamos ajudar o São Paulo a conquistar os objetivos da temporada.

CONCORRÊNCIA

Estou muito feliz de estar aqui, vestir a camisa de um clube tricampeão do mundo. Sobre a concorrência, muito feliz por ter jogadores de muita qualidade aqui. Acho que vai ser uma disputa sadia, uma dor de cabeça que todo treinador gosta de ter. Quem o professor optar vai entrar e ajudar o São Paulo da melhor forma.

ESTILO DE JOGO

Meu estilo de jogo deu para ver um pouquinho já. Gosto de ir para cima, não tenho medo de arriscar jogadas. Já joguei como meia, como ponta do outro lado, não faz muita diferença. Onde o Carpini optar eu vou estar preparado para ajudar o São Paulo.

CARPINI

O Carpini é um ótimo treinador, me deixou muito tranquilo. Quando eu entrei em campo estava meio tenso, ele estava na beira do campo e me deixou tranquilo, à vontade. Tem jogadores de qualidade. O São Paulo é muito grande. Tem jogadores experientes, como o Lucas, Wellington, James. É uma disputa sadia. Clube grande, disputa grande e só o São Paulo tem a ganhar com isso.

SAÍDA DE DORIVAL

Não muda nada. O São Paulo é um clube gigante, são vários jogadores de qualidade. Venho treinando, me preparando a cada dia, os jogadores vêm conversando comigo e me ajudando. Quem decide é o Carpini.

CARINHO DO TORCEDOR

Desde que o São Paulo oficializou minha chegada, recebi muitas mensagens de carinho. Fiquei muito feliz. Entrei no jogo, fiquei um pouco tenso. Ouvi o calor da torcida e consegui me soltar. Estou muito feliz. Cada dia vou dar meu melhor para ajudar o clube da melhor forma