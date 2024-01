SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Igor Felisberto pode quebrar o recorde de Oscar e se tornar o mais jovem jogador revelado em Cotia a estrear no profissional do São Paulo. Aos 16 anos, o jovem atropela fases desde os dez anos de idade.

Igor Felisberto foi relacionado para o jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira (23), às 19h30. Sem poder contar com Rafinha e João Moreira, que fazem trabalho específico e ainda não estão à disposição de Carpini, o jovem foi chamado para integrar o grupo.

O lateral-direito tem apenas 16 anos e pode se tornar o mais jovem de Cotia a estrear. Ele completa 17 anos no dia 7 de março, daqui a 43 dias. Oscar, atual detentor do recorde, estreou 13 dias antes de completar 17 anos.

Igor já foi o caçula do time na Copinha e subiu a pedido de Carpini. Foi titular da equipe no torneio e marcou gol na estreia.

PRECOCE DESDE SEMPRE

Igor começou no futebol no Criciúma aos 10 anos passando em uma peneira para jogadores até 13 anos. Ele ficou atuando na categoria mais velha e, quando completou 12 anos, já começou a fazer jogos no sub-15.

Foi descoberto pelo São Paulo em um campeonato de futsal em Joinville depois de marcar cinco gols em uma partida. Passou de cara no teste no Tricolor e ficou em observação por dois anos, atuando no Criciúma e também viajando para jogar pelo São Paulo em alguns períodos.

Igor foi para o São Paulo de vez aos 14 anos e com 15 estreou no Brasileiro sub-17. Aos 16, se tornou titular da categoria e, neste ano, já ganhou a posição também do sub-20, na Copinha.