SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Breno Lopes, atacante do Palmeiras, tem muito prestígio com a comissão técnica de Abel Ferreira por ser um atleta que se doa demais tanto nos jogos quanto nos treinos. Em entrevista ao UOL, o jogador explicou por que é bem quisto tanto pela comissão do técnico português quanto pelos demais companheiros.

O QUE ELE DISSE

"Eu sempre fui o mesmo Breno de outras equipes: um cara trabalhador, um cara que se dá bem com todos, que todo dia que chega no clube tenta evoluir, crescer, respeitando todos, respeitando o espaço. Nosso elenco é muito qualificado, então muitas vezes alguém vai ter que ficar de fora, só dá pra jogar 11, o capitão [Gustavo Gómez] sempre fala isso também, não tem como colocar todos em campo, e aqueles que ficarem de fora têm que esperar a sua oportunidade e jamais deixar de trabalhar. É isso que eu faço e fico feliz pelo reconhecimento da nossa comissão técnica e dos jogadores do nosso elenco", afirma Breno.

TITULAR EM 2023 E FIM DE CONTRATO EM 2024

Breno Lopes teve a temporada com mais jogos na carreira. Em 2023, o atacante de 27 anos atuou em 60 partidas, marcou 8 gols e deu 4 assistências ?sua melhor marca eram 44 jogos no ano, em 2022.

Início como reserva, mas titular na reta final do Brasileirão. Breno era utilizado por Abel Ferreira como um jogador que entrava no decorrer do 2º tempo, mas virou titular ao lado de Endrick nos últimos jogos que garantiram o título brasileiro ao Alviverde.

Contrato de Breno Lopes com o Palmeiras se encerra no final de 2024, mas o jogador quer ficar. Em entrevista ao UOL, o jogador afirmou que enquanto a comissão técnica acreditar em seu trabalho, vai seguir na equipe.

"O Palmeiras hoje é um clube que todo jogador quer jogar. Eu sempre fui muito bem claro com a comissão técnica, que enquanto eles quiserem ficar comigo e me utilizar, eu fico. Mas a partir do momento que eu entendesse, e eles também, que eu não ajudaria mais, eu ia ser o primeiro a pedir para sair. As oportunidades que eu recebi na última temporada mostraram isso. O professor Abel, mesmo com as dificuldades que eu enfrentei, com extracampo, torcida, ele confiou em mim e me colocou pra jogar, então, estou feliz aqui, gosto de jogar aqui no clube. Enquanto eles acreditarem no meu trabalho, vou seguir aqui fazendo o meu melhor."

O FUTURO DE BRENO LOPES

Breno tem interessados no mercado da bola, e o time alviverde não tem a intenção de perdê-lo sem custos. O jogador virou titular da equipe no ano passado e deve ter o contrato renovado em 2024 ?ainda mais com a renovação de Abel até 2025.

Ele começou a temporada como titular no empate por 1 a 1 na estreia do Paulisto contra o Novorizontino. Breno é importante no Alviverde, já que o clube sofre com desfalques no setor ofensivo (Dudu se recuperando de lesão no joelho e Endrick no Pré-Olímpico) e busca no mercado uma reposição para Artur e Kevin (negociados com o futebol europeu).

VEJA OUTRAS ASPAS DE BRENO LOPES

IMPORTÂNCIA DE ABEL FERREIRA NA CARREIRA

"Ele é especial. Desde que eu cheguei aqui, sempre me respeitou, me tratou muito bem, sempre falou que eu ia ter mais oportunidades, que era só fazer a minha parte. Então naquele momento ali, que eu tive a dificuldade [briga com a torcida], não foi diferente, mas ele me mostrou que confia em mim, que eu sou um jogador importante para o grupo dele. Eu fico feliz com isso, é um cara especial não só para mim, mas para todo o elenco, a gente gosta muito dele. Todos nós ficamos felizes pela renovação dele agora, então espero que eu possa continuar tendo oportunidade com ele e ajudando o nosso elenco".

TEMPORADA COM MAIS JOGOS NA CARREIRA EM 2023:

"O atleta gosta de estar dentro de campo. É uma coisa que eu sempre busquei: treinar muito bem para ter oportunidade. É muito ruim quando você joga ou joga pouco. Entendo que essa marca de 60 jogos no ano é muito importante. Espero que em 2024 possa jogar 60, 70 e continuar ajudando o clube".

CONCORRÊNCIA NO ATAQUE

"A concorrência aqui é muito boa, é sadia. Os jogadores do ataque se respeitam muito, temos muitas amizades, eu particularmente com o Rony, o Flaco também, a gente se dá bem. Acho que todos vão ter essa oportunidade, aí vai depender de cada um, vai depender do professor Abel também. Quem ele escolher, tenho certeza que vai estar pronto para poder ajudar o Palmeiras".

APREENSÃO POR POSSÍVEL SAÍDA DE ABEL

"Quando a gente entrou em férias e começou a especulação, a gente ficou preocupado, sim. O Abel é um líder nosso, é um cara que todo mundo já conhece, que se dá bem com todos, é muito querido, mas agora com a renovação dele, o elenco todo ficou feliz, os funcionários, o clube, todo mundo ganha com isso. É um cara muito profissional que vem fazendo um ótimo trabalho, então a gente fica feliz que ele vai continuar conosco nos ajudando e tenho certeza que vai ser mais uma boa temporada para o Palmeiras".