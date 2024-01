SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ranking dos jogadores mais valiosos de cada país conta com muitos da nova geração do futebol mundial e poucos atletas mais experientes.

Os jogadores mencionados na lista como os mais valiosos foram selecionados segundo as informações do Football Benchmark, uma plataforma de dados e análise que oferece uma ampla riqueza de dados sobre os negócios do futebol.

Ao todo, o ranking conta com atletas de 30 países, entre eles estão jogadores da Europa, América do Sul, Ásia e África.

Vini Jr. é o jogador mais caro entre os brasileiros, ficando na terceira colocação no geral. O jogador do Real Madrid vale 160,7 milhões de euros (R$ 865,5 milhões, na cotação desta terça-feira (23)).

Bellingham, em segundo, e Haaland, em primeiro, fecham o top-3 do futebol mundial. Seus valores são 170,5 milhões de euros (R$ 918,3 milhões) e 194,3 milhões de euros (R$ 1 bilhão), respectivamente.

CONFIRA O RANKING

1. Haaland (Noruega) - 194,3 milhões de euros

2. Bellingham (Inglaterra) - 170,5 milhões de euros

3. Vinicius Jr. (Brasil) - 160,7 milhões de euros

4. Mbappé (França) - 151,3 milhões de euros

5. Musiala (Alemanha) - 139,8 milhões de euros

6. Pedri (Espanha) - 119,5 milhões de euros

7. Osimhen (Nigéria) - 117,5 milhões de euros

8. Fede Valverde (Uruguai) - 108,8 milhões de euros

9. Julián Álvarez (Argentina) - 105,1 milhões de euros

10. Rafael Leão (Portugal) - 104,2 milhões de euros

11. Gvardiol (Croácia) - 99,8 milhões de euros

12. Kvaratskhelia (Geórgia) - 90,9 milhões de euros

13. De Jong (Holanda) - 90,2 milhões de euros

14. Barella (Itália) - 84 milhões de euros

15. Szoboszlai (Hungria) - 80,4 milhões de euros

16. Doku (Bélgica) - 80,3 milhões de euros

17. Salah (Egito) - 76,4 milhões de euros

18. Luis Díaz (Colômbia) - 74,9 milhões de euros

19. Isak (Suécia) - 74,5 milhões de euros

20. Hakimi Achraf (Marrocos) - 73,2 milhões de euros

21. Evan Ferguson (Irlanda) - 72,1 milhões de euros

22. Moisés Caicedo (Equador) - 69,3 milhões de euros

23. Vlahovic (Sérvia) - 68,6 milhões de euros

24. Davies (Canadá) - 68 milhões de euros

25. Sesko (Eslovénia) - 66,7 milhões de euros

26. Hojlund (Dinamarca) - 66,5 milhões de euros

27. Kim Minjae (Coreia do Sul) - 65 milhões de euros

28. Mitoma (Japão) - 55,7 milhões de euros

29. Santi Giménez (México) - 48,4 milhões de euros

30. Çalhanoglu (Turquia) - 39,1 milhões de euros