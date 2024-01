SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras precisou se desfazer de jogadores nos últimos anos que sofreram com a pressão da torcida ?o meia-atacante Bruno Tabata e o atacante Rafael Navarro são os casos mais recentes.

Breno Lopes, atacante que precisou dar a volta por cima no clube no ano passado, revelou ao UOL que os atletas do atual elenco conversaram com os reforços que chegaram para 2024 sobre essa pressão por parte do torcedor palmeirense.

O QUE ELE DISSE

"Eu acho que sim [torcida do Palmeiras é exigente]. Acompanhei o Palmeiras antes mesmo de jogar aqui. De 2015 para cá, o Palmeiras mudou seu patamar. Até financeiro também, onde o clube tem condições de fazer grandes contratações, e o torcedor se acostumou a ganhar. Acaba um campeonato, o torcedor já está pensando no próximo, já quer ganhar de novo o próximo título, e isso é bom para todos. Quem está dentro do Palmeiras sabe a exigência que é. Os jogadores que chegam, a gente já avisa: 'cara, aqui é desse jeito, tem que ganhar sempre, se perder um ou dois jogos já começa a ter crise'. Então, eu acho que tem coisas que não dá para gente controlar, o torcedor é assim, o torcedor age com o coração. Nós jogadores temos tranquilidade para fazer o nosso trabalho e continuar crescendo para ajudar o Palmeiras a conquistar troféus", disse Breno Lopes, em entrevista ao UOL.

"Nós [jogadores] conversamos muito. Quando a gente está nos treinamentos, quando acaba, a gente troca uma ideia. Então, os jogadores que estão há mais tempo aqui [no Palmeiras] acabam dando esse conselho para o jogador, para quando chegar aqui, quando sofrer vaia, ou crítica, é continuar acreditando, não desanimar, não baixar a cabeça. Os jogadores experientes fazem esse trabalho, o professor Abel também nos blinda muito. Então, os jogadores que chegam a gente conversa bastante para eles se adaptarem o mais rápido possível para quando chegar a hora do jogo eles nos ajudarem a vencer as partidas", falou o jogador.

REFORÇOS DO PALMEIRAS

Para a temporada de 2024, o time alviverde contratou três jogadores: o meio-campista Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo/ponta Caio Paulista.

Nomes não agradaram quem esperava reforços de peso para temporada. Os nomes contratados foram escolhidos por Abel Ferreira e sua comissão técnica, mas os torcedores esperavam investimentos mais altos em nomes que chegariam ao clube como titulares absolutos.

Contratações até o momento custaram R$ 77,6 milhões ao Palmeiras. Para efeito de comparação, o Flamengo -que rivalizou com o Palmeiras na briga por títulos nos últimos anos ?pagou 16 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões) em apenas um reforço: o meia De La Cruz, que estava no River Plate.

Segundo apuração do UOL, o clube alviverde não busca mais um meia no mercado. Após concluir as vendas de Artur (Zenit) e Kevin (Shakhtar Donetsk), a diretoria e a comissão técnica entendem que precisam reforçar o setor de ataque.